Ghostbusters: The Video Game Remastered çok oyunculu olmayacak - Haberler
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Ghostbusters: The Video Game Remastered çok oyunculu olmayacak

Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
Ghostbusters: The Video Game Remastered çok oyunculu olmayacak

Saber Interactive'in geliştirdiği Ghostbusters filminin devamı niteliğinde olan tek oyunculu oyun Ghostbusters: The Video Game Remastered'a çok oyunculu modun gelmeyeceği açıklandı.

Saber Interactive'in iş geliştirme başkan yardımcısı Matt McKnight'ın söylediğine göre, orijinal çok oyunculu ayrı bir stüdyonun işiydi ve oyunun tamamlanmamış bir sürümüne dayanıyordu. Buna ek olarak, Saber çok oyunculu modun altı farklı sürümünü buldu ve hangisinin gönderildiğini bilmenin de bir yolu olmadığını söyledi. Saber, durumu değerlendirme sürecinde olduğu için bir sonraki tarihte eklenip eklenmeyeceği ise havada kaldı.

Çok sevilen ve beğeni toplayan Ghostbusters video oyunu döndü! Üçüncü kişi bakış açısından oynanan Ghostbusters: The Video Game macerasının grafikleri yenilenmiş bu versiyonunda Ghostbusters ekibine katılın, canavarlarla savaşın, hayalet yakalayın, büyülü nesneleri arayın ve çevrenizdeki neredeyse her şeyi yok ederek eğlenin.

Ghosbusters'ta proton paketini bir kez daha kuşan ve New York'u kurtarma mücadelesinde orijinal ses ve görünümleriyle hayalet avcılarına katıl.

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Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
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