Ghostbusters: The Video Game Remastered çok oyunculu olmayacak

Saber Interactive'in iş geliştirme başkan yardımcısı Matt McKnight'ın söylediğine göre, orijinal çok oyunculu ayrı bir stüdyonun işiydi ve oyunun tamamlanmamış bir sürümüne dayanıyordu. Buna ek olarak, Saber çok oyunculu modun altı farklı sürümünü buldu ve hangisinin gönderildiğini bilmenin de bir yolu olmadığını söyledi. Saber, durumu değerlendirme sürecinde olduğu için bir sonraki tarihte eklenip eklenmeyeceği ise havada kaldı.

Çok sevilen ve beğeni toplayan Ghostbusters video oyunu döndü! Üçüncü kişi bakış açısından oynanan Ghostbusters: The Video Game macerasının grafikleri yenilenmiş bu versiyonunda Ghostbusters ekibine katılın, canavarlarla savaşın, hayalet yakalayın, büyülü nesneleri arayın ve çevrenizdeki neredeyse her şeyi yok ederek eğlenin.

Ghosbusters'ta proton paketini bir kez daha kuşan ve New York'u kurtarma mücadelesinde orijinal ses ve görünümleriyle hayalet avcılarına katıl.

GHOSTBUSTERS: THE VIDEO GAME REMASTERED SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

GHOSTBUSTERS: THE VIDEO GAME REMASTERED MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 7 SP2

İşlemci: Intel i3

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GT 630

Depolama: 24 GB kullanılabilir alan

GHOSTBUSTERS: THE VIDEO GAME REMASTERED ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i5-4690

Bellek: 6 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 670

Depolama: 24 GB kullanılabilir alan

Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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