Ghost Recon Breakpoint: Teammate Experience güncellemesi 25 Mayıs'ta oyunseverler ile buluşacak

Ubisoft, Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint için Teammate Experince güncellemesinin 25 Mayıs'ta oyunseverler ile buluşturulacağını açıkladı. Detaylar haberimizde!

Güncelleme, yapay zekaya ve takım arkadaşları konseptini odağına alıyor. İlerleme ve beceriler, ekip büyüklüğü, silah donamım ve özelleştirme seçenekleri ile yapay zeka takım arkadaşları deneyimini yeniliyor.

Görevleri ve hedefleri bitirerek takım arkadaşlarınızı geliştirecek ve birbirinden yenilikli ödüller ile becerilerin kilidini açacaksınız. Takımınızdaki takım arkadaş sayısını artık 0 ile 3 arasında belirleyebilecek ve ikincil silahların görünüp görünmemesini ayarlayabileceksiniz. Rainbow 6 takım arkadaşları da artık her haliyle yenilenebilecek ve özelleştirebilecek. Ana karakteriniz ve takım arkadaşları için yeni özelleştirme seçeneklerinde gelmesi bekleniyor.