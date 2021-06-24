Ghost Gaming, "koalanoob"u 5. oyuncu olarak kadrosuna ekledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ghost Gaming, "koalanoob"u 5. oyuncu olarak kadrosuna ekledi

Ghost Gaming, 'koalanoob'u 5. oyuncu olarak kadrosuna ekledi
Playerbros - Haberler | Gamegar

Ghost Gaming koalanoob'un transferini duyurdu.

Ghost Gaming VALORANT kadrosunun 5. oyuncusunu yaptığı açıklama ile resmen duyurdu. Kuzey Amerika'lı organizasyon, Kanadalı oyuncunun transferini Twitter adresinden paylaştı.

koalanoob, daha önce Dignitas takımında denemelerden geçerek kadroya alındı fakat sadece 4 maç oynadıktan sonra Dignitas mevcut kadrosunu dağıttığını duyurdu. Dignitas'tan sonra, koalanoob çeşitli takımlarda oynadı, ancak birden fazla turnuva için tek bir kadroda kalmadı. Bu transfer ile birlikte oyuncu ilk kez sponsorlu bir VALORANT kadrosunda yer alacak.

Kaynak: Playerbros

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Boris Johnson Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Brad Pitt Acun Ilıcalı Tuğba Coşkun Kaan Yıldırım
Spor Burak Elmas Şenol Güneş Aziz Yıldırım Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ghost Gaming, "koalanoob"u 5. oyuncu olarak kadrosuna ekledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.6.2021 18:20:38. #1.14#

title