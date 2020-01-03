Ghosn'un kaçmasına yardım ettiği iddia edilen 7 kişi adliyeye sevk edildi
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Ghosn'un kaçmasına yardım ettiği iddia edilen 7 kişi adliyeye sevk edildi

Nissan eski CEO'su Carlos Ghosn'un Türkiye üzerinden Lübnan'a kaçırılmasına ilişkin gözaltına alınan 7 kişi adliyeye sevk edildi.

03.01.2020 12:05 | Son Güncelleme: 03.01.2020 12:05

eski 'su Carlos Ghosn'un Türkiye üzerinden 'a kaçırılmasına ilişkin gözaltına alınan 7 kişi adliyeye sevk edildi.

Japonya'dan yasa dışı yollarla Atatürk Havalimanı'na gelen Nissan eski CEO'su Carlos Ghosn'un Türkiye üzerinden Lübnan'a kaçmasına imkan sağlamak iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında, özel bir hava yolu şirketinde görevli pilotlar N.P., Ö.B.B., S.K., B.K.S. ile şirket yöneticisi O.K. ve yer hizmetleri şirketinde çalışan F.K. ve İ.M.H. adlı 7 şüpheli, Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü tarafından dün gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi.

(Volkan Kayalar/İHA)

Kaynak: İHA

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: Ghosn'un kaçmasına yardım ettiği iddia edilen 7 kişi adliyeye sevk edildi
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