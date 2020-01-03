Ghosn'un kaçmasına yardım ettiği iddia edilen 5 kişi tutuklandı

03.01.2020 23:55 | Son Güncelleme: 03.01.2020 23:55

Nissan'ın firari eski CEO'su Carlos Ghosn'u Türkiye üzerinden Lübnan'a kaçırdığı iddia edilen 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, olayda konu olan 2 uçağa el koyma kararı verildi.

Finansal usulsüzlük yaptığı iddiasıyla Japonya'da ev hapsinde tutulurken firar eden ve Türkiye aktarmalı Lübnan'a kaçan Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un kaçmasına yardım ettiği iddia edilen 7 Türk şüpheliden 2'si savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı. Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 5 şüpheli, 'göçmen kaçakçılığı' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada olayda bahsi geçen 2 uçak hakkında el koyma kararı verildiği aktarıldı.

MNG JET OPERASYON MÜDÜRÜ TEHDİT EDİLDİĞİNİ SÖYLEDİ

MNG Jet Ticaret ve Operasyon Müdürü Okan K. ifadesinde Beyrut'ta daha önce tanıdığı birinin arayarak uluslararası önem arz eden bir iş olduğunu ve bu konuda kendilerine yardım etmesi gerektiğini söylediğini anlattı. Operasyon Müdürü Okan K. ifadesinde bunu yapmaması durumunda çocuğu ve eşine zarar vereceklerini söyleyip kendisinin tehdit edildiğini söyledi. Okan K. korktuğu için işlemleri yapıp havaalanına getirilen kişiyi jetten alıp diğer jete kendisinin götürdüğünü söyledi. Okan K. ayrıca getirilen kişinin kim olduğunu bilmediğini de anlattı.

"5 ŞÜPHELİ HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI VE SUÇTA KULLANILAN 2 UÇAK İLE İLGİLİ EL KOYMA KARARI VERİLMİŞTİR"

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin yapılan basın açıklamasında "Nissan Eski üst düzey yöneticisi Carlos Ghosn'un yasal olmayan yollarla Japonya'dan ülkemize getirilip aynı yöntemle Lübnan'a götürülmesi olayı ile ilgili kamuoyunun bilgilendirilmesine ihtiyaç duyulmuştur. Bazı sosyal medya hesaplarından Nissan Eski üst düzey yöneticisi Carlos Ghosn'un Japonya'dan kaçırılıp ülkemiz üzerinden Lübnan'a götürüldüğüne dair paylaşımlar Başsavcılığımız tarafından ihbar kabul edilerek resen soruşturmaya başlanılmıştır. Yapılan araştırmalar sonucu yabancı uyruklu Carlos Ghosn'un haklarında soruşturma yürütülen şüphelilerin yardımıyla özel bir havayolu şirketine ait uçakla ülkemize yasal olmayan yollardan gizlice girmiş ve aynı şirkete ait başka bir uçakla Lübnan ülkesine gittiği tespit edilmiştir. Soruşturma kapsamında Carlos Ghosn'un kaçmasına yardım ettiği değerlendirilen 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, suçta kullanılan 2 uçakta görev alan 4 pilot ve uçakların işletmeciliğini yapan özel havayolu şirketi müdürü olmak üzere toplam 5 şüpheli ifadeleri alındıktan sonra tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş, 2 şüpheli Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından serbest bırakılmıştır. Ayrıca 2 uçak hakkında ise el koyma kararı verilmesi talebinde bulunulmuştur. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından 5 şüpheli hakkında tutuklama kararı ve suçta kullanılan 2 uçak ile ilgili el koyma kararı verilmiştir. Soruşturmaya tüm yönleri ile titizlikle devam edilmektedir" denildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Hakkındaki yolsuzluk suçlaması nedeniyle ev hapsinde tutulan Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn, 29 Aralık'ta gece saatlerinde Osaka'dan İstanbul'a doğru bir iş jeti ile kaçmıştı. İddiaya göre İstanbul'dan Osaka'ya giden bir grup paralı asker, Ghosn'un bulunduğu eve müzisyen olarak girmişti. Paralı askerlerin yardımıyla bir kontrbas çantasında Osaka'da havaalanına götürülen ve buradan bir iş jetiyle kaçırılan Ghosn, 30 Aralık'ta Atatürk Havalimanı'na iniş yapmıştı.

Ghosn, Atatürk Havalimanı'nda başka bir jet ile Beyrut'taki Refik Hariri Havalimanı'na götürülmüştü. Ghosn'un İstanbul aktarmalı kaçışına 4'ü pilot 7 Türk'ün yardım ettiği iddia edilmişti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 2 Aralık'ta özel bir hava yolu şirketinde görevli pilotlar N.P., Ö.B.B., S.K., B.K.S. ile şirket yöneticisi Okan K. ve yer hizmetleri şirketinde çalışan F.K. ve İ.M.H. gözaltına alınmıştı. Yeşilköy Şehit Şakir Tosun Polis Merkezi Amirliği'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler öğle saatlerinde Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilmişti.

Savcılığa sevk edilen 7 şüpheliden yer hizmetlerinde çalışan F.K. ve İ.M.H. ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı. Diğer 5 şüpheli ise tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilmişti.

(Melike İnal-Davut Has/İHA)

Kaynak: İHA