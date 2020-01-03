Ghosn'un kaçmasına yardım ettiği iddia edilen zanlılar savcı karşısına çıkıyor
Nissan eski CEO'su Carlos Ghosn'un Türkiye üzerinden Lübnan'a kaçırılmasına ilişkin gözaltına alınan zanlılar teker teker savcıya ifade vermeye başladı.
Nissan eski CEO'su Carlos Ghosn'un Türkiye üzerinden Lübnan'a kaçırılmasına ilişkin gözaltına alınan zanlılar teker teker savcıya ifade vermeye başladı.
Japonya'dan yasa dışı yollarla Atatürk Havalimanı'na gelen Nissan eski CEO'su Carlos Ghosn'un, Türkiye üzerinden Lübnan'a kaçmasına imkan sağlamak iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler teker teker savcı karşısına çıkıyor.
Şüphelilerin ifadelerini Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ayhan Memük alıyor. - İSTANBUL