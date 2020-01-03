Ghosn'un kaçmasına yardım ettiği iddia edilen zanlılar savcı karşısına çıkıyor
Haberler » 3. Sayfa » Ghosn'un kaçmasına yardım ettiği iddia edilen zanlılar savcı karşısına çıkıyor - Haberler

Ghosn'un kaçmasına yardım ettiği iddia edilen zanlılar savcı karşısına çıkıyor

Nissan eski CEO'su Carlos Ghosn'un Türkiye üzerinden Lübnan'a kaçırılmasına ilişkin gözaltına alınan zanlılar teker teker savcıya ifade vermeye başladı.

03.01.2020 14:47 | Son Güncelleme: 03.01.2020 14:52
Ghosn'un kaçmasına yardım ettiği iddia edilen zanlılar savcı karşısına çıkıyor

eski CEO'su Carlos Ghosn'un Türkiye üzerinden 'a kaçırılmasına ilişkin gözaltına alınan zanlılar teker teker savcıya ifade vermeye başladı.


Japonya'dan yasa dışı yollarla Atatürk Havalimanı'na gelen Nissan eski CEO'su Carlos Ghosn'un, Türkiye üzerinden Lübnan'a kaçmasına imkan sağlamak iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler teker teker savcı karşısına çıkıyor.


Şüphelilerin ifadelerini Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ayhan Memük alıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler