Ghosn'dan sonra Nissan'ın başına geçen Saikawa istifa ediyor

Ghosn'dan sonra Nissan'ın başına geçen Saikawa istifa ediyor

Eski tepe yöneticisi Carlos Ghosn'un tutuklanmasıyla başlayan krizin sürdüğü Nissan'ın yeni tepe yöneticisi Hiroto Saikawa'nın istifa edeceği bildirildi

09.09.2019 17:30
Ghosn'dan sonra Nissan'ın başına geçen Saikawa istifa ediyor

Eski tepe yöneticisi Carlos Ghosn'un tutuklanmasıyla başlayan krizin sürdüğü Nissan'ın yeni tepe yöneticisi Hiroto Saikawa'nın istifa edeceği bildirildi.


Saikawa'nın bu kararının fazla ödeme aldığını kabul etmesinin ardından geldiği yerel medyaya yansıdı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et