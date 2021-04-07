Ghezzal golü attı, takım Hasic'i unutmadı
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Ghezzal golü attı, takım Hasic'i unutmadı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Ghezzal golü attı, takım Hasic'i unutmadı

Alanyaspor karşısında Ghezzal'ın attığı golle Beşiktaş 2-0 öne geçerken, futbolcular bu golü ameliyat edilen Ajdin Hasic'e armağan etti.

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Alanyaspor karşısında Ghezzal'ın attığı golle Beşiktaş 2-0 öne geçerken, futbolcular bu golü ameliyat edilen Ajdin Hasic'e armağan etti.

Süper Lig'in 33. haftasında Alanyaspor'u konuk eden Beşiktaş, 58. dakikada Ghezzal'ın golüyle skoru 2-0'a taşırken, futbolcular Ajdin Hasic'i unutmadı. Bosna Hersek U21 Takımı'nın Karadağ ile 29 Mart tarihinde oynadığı karşılaşmada sakatlanan ve sol diz ön çapraz bağ ve menüsküs yaralanması yaşayan genç futbolcu, bıçak altına yatmıştı. Siyah-beyazlı futbolcular, Rachid Ghezzal'ın attığı gol sonrasında, sezonu kapatan genç futbolcunun formasını tribünlere göstererek sevindi ve golü Hasic'e armağan etti.

(Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Ghezzal golü attı, takım Hasic'i unutmadı
Ghezzal golü attı, takım Hasic'i unutmadı
Ghezzal golü attı, takım Hasic'i unutmadı
Ghezzal golü attı, takım Hasic'i unutmadı
Ghezzal golü attı, takım Hasic'i unutmadı
Ghezzal golü attı, takım Hasic'i unutmadı
Ghezzal golü attı, takım Hasic'i unutmadı
Ghezzal golü attı, takım Hasic'i unutmadı
Ghezzal golü attı, takım Hasic'i unutmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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