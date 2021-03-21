Ghezzal'dan 13. asist

Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal durdurulamıyor. Yıldız oyuncu, Fenerbahçe karşısında Vida'nın attığı golün asistini yaparak bu sezonki 13. asistine ulaştı.

Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal asistlerine devam ediyor. Fenerbahçe karşısında bu sezonki 21. lig maçına çıkan Ghezzal, 13. asistine imza attı. Derbide dakikalar 48'i gösterdiğinde Rosier'in düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Ghezzal, ceza sahasına gönderdiği kavisli ortada Vida'yı golle buluşturan isim oldu. Süper Lig'de asist krallığında zirvede bulunan Ghezzal, asist sayısını 13'e çıkarırken, yıldız oyuncuyu 9 asistle Sivassporlu Gradel takip etti. Bu sezonun ilk yarısında Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe, Kasımpaşa, BB Erzurumspor, Ankaragücü, Sivasspor ve Göztepe maçlarında 1'er asisti bulunan Ghezzal, ilk yarıdaki Hatayspor maçında da 2 asist yapmıştı. Ghezzal, sezonun ikinci yarısında ise Antalyaspor, Gaziantep FK, Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarında takım arkadaşlarını golle buluşturdu. Ghezzal'ın bu sezon 1 de golü bulunuyor. Yıldız oyuncu, Gençlerbirliği deplasmanında attığı golle bu sezon ilk kez gol sevinci yaşamıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı