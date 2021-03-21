Ghezzal cezalı duruma düştü
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Ghezzal cezalı duruma düştü

21.03.2021 20:53 | Son Güncelleme: 21.03.2021 20:59
Ghezzal cezalı duruma düştü

Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi konuk ettiği karşılaşmanın uzatma dakikalarında sarı kart gören Rachid Ghezzal, cezalı duruma düştü.

Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi konuk ettiği karşılaşmanın uzatma dakikalarında sarı kart gören Rachid Ghezzal, cezalı duruma düştü.

Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi konuk ettiği karşılaşmada Rachid Ghezzal uzatma dakikalarında rakibine yaptığı hareket sonrasında sarı kart gördü. Bu sezonki 4'üncü sarı kartını gören Ghezzal cezalı duruma düştü. Cezayirli kanat oyuncusu, Süper Lig'in 32'nci haftasında Kasımpaşa ile oynanacak karşılaşmada görev alamayacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgucan KALKAN

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