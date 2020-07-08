Gheorghe Hagi'nin takımı FC Viitorul Constanta'nın resmi giyim sponsoru AC&Co. oldu Yurt dışında AC&Co. adıyla hizmet veren erkek giyim sektörünün öncü markası Altınyıldız Classics, spora desteğini sürdürüyor.

Yurt dışında AC&Co. adıyla hizmet veren erkek giyim sektörünün öncü markası Altınyıldız Classics, spora desteğini sürdürüyor.

Altınyıldız Classics'ten yapılan açıklamaya göre, AC&Co., Galatasaray'da uzun yıllar top koşturan ve iki dönem teknik direktörlük yapan Gheorghe Hagi'nin Romanya'da sahibi olduğu ve teknik direktörlüğünü yaptığı FC Viitorul Constanta'nın resmi giyim sponsoru oldu.

Sponsorluk kapsamında, sporcuların sezon boyunca ihtiyaçlarına yönelik her parça, AC&Co. tasarımcıları tarafından özel olarak tasarlandı. AC&Co., yıl sonuna kadar FC Viitorul Constanta'yı giydirmeye devam edecek.

Gheorghe Hagi'nin 2009 yılında kurduğu ve teknik direktörlüğünü yaptığı FC Viitorul Constanta, küresel futbol endüstrisinde benzersiz bir projeye dönüştü. FC Viitorul Constanta, 10 yıllık yolculuğunda bir dizi etkileyici kilometre taşına ulaşarak Romanya Ulusal Şampiyonu oldu. FC Viitorul Constanta, Romanya Kupası'nı ve Romanya Süper Kupası'nı kazandı. UEFA Avrupa Ligi'nde oynadı. Milli takımlarda sürekli varlık gösterdi ve başarılı oldu.

FC Viitorul Constanta ve Georghe Hagi Futbol Akademisi'nin felsefesi, başarılı bir kariyeri ve uluslararası bir futbol yıldızı olan Gheorghe Hagi tarafından "Güven", "İnanç" ve "Cesaret" gibi rehberlik eden ilkelerle ve değerlerle oluşturuldu.

FC Viitorul Constanta'nın başkanlığını ise 1997 yılında Barcelona'dan Galatasaray'a transfer olan ve Galatasaray'ın unutulmaz oyuncuları arasında yer alan Gheorghe Popescu yürütüyor.

Kaynak: AA