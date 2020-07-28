GGYD Başkanı Allıoğlu'ndan Kurban Bayramı mesajı Açıklaması Genç Girişim ve Yönetişim Derneği (GGYD) Başkanı Nezih Allıoğlu, yaklaşan Kurban Bayramı'na ilişkin, "Salgın tehlikesinin devam ettiği bu dönemde, muhtemel ikinci bir dalganın sağlık, ekonomi ve eğitim başta olmak üzere hayatımızın her alanında büyük bir hasara yol açacağı asla unutulmamalı.

Genç Girişim ve Yönetişim Derneği (GGYD) Başkanı Nezih Allıoğlu, yaklaşan Kurban Bayramı'na ilişkin, "Salgın tehlikesinin devam ettiği bu dönemde, muhtemel ikinci bir dalganın sağlık, ekonomi ve eğitim başta olmak üzere hayatımızın her alanında büyük bir hasara yol açacağı asla unutulmamalı. Kontrollü bayram kutlaması ve tedbirli tatil kuralından vazgeçilmemeli." ifadelerini kullandı.

Allıoğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, terörle mücadele, ekonomi ve dış politika konularında her zamankinden daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğunu bildirdi.

Kurban Bayramı'nın ülkeye ve dünyaya sağlık, barış ve huzur getirmesi dileğinde bulunan Allıoğlu, "Dünyanın en güzel ama en zor coğrafyasında güçlü olabilmek için önce kendi içimizde birlik ve beraberliği tesis etmek, dayanışma ruhumuzu korumak, ne yaşarsak yaşayalım iş birliğimizi sürdürmek zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.

Milli ve dini bayramların birlik ve beraberliğin, dayanışma ve yardımlaşma ruhunun güçlendiği müstesna günler olduğunu vurgulayan Allıoğlu, şunları kaydetti:

"Kurban Bayramı'nın, içinde bulunduğumuz zor günleri birlikte mücadele ederek atlatmamıza vesile olmasını diliyoruz. Salgın tehlikesinin devam ettiği bu dönemde, muhtemel ikinci bir dalganın sağlık, ekonomi ve eğitim başta olmak üzere hayatımızın her alanında daha büyük bir hasara yol açacağı asla unutulmamalı. Kontrollü bayram kutlaması ve tedbirli tatil kuralından vazgeçilmemeli."

Allıoğlu, devletin reel sektöre yönelik desteklerini artırması gerektiğini de dikkati çekerek, binlerce işletmenin sicil affı beklediğini, bu konuda yeni bir düzenleme yapılmasını istediklerini belirtti.

Kaynak: AA