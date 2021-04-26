GGC, 'YEŞİL ŞEHİRLER HUZURLU NESİLLER' PROJESİ KAPSAMINDA AĞAÇ DİKTİ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

GGC, 'YEŞİL ŞEHİRLER HUZURLU NESİLLER' PROJESİ KAPSAMINDA AĞAÇ DİKTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

GAZİANTEP Gazeteciler Cemiyeti (GGC) Büyükşehir Belediyesi 'Yeşil Şehirler, Huzurlu Nesiller' projesi kapsamında ağaç dikimi gerçekleştirdi.

GAZİANTEP Gazeteciler Cemiyeti (GGC) Büyükşehir Belediyesi 'Yeşil Şehirler, Huzurlu Nesiller' projesi kapsamında ağaç dikimi gerçekleştirdi.

Şehir Gösteren mevkiinde düzenlenen, ağaçlandırma çalışması törenine; Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay, kurum müdürleri ve gazeteciler katıldı.

Törendeki katılımcılara seslenen Gaziantep Valisi Davut Gül, kentin ağaçlandırılmasında her kurumun aynı özveri ile yardımcı olduğunu söyleyerek, Gazeteciler Cemiyetinin de bu konuda sorunun değil çözümün bir parçası olduğunu dile getirdi.

Vali Gül, kent merkezinde yapılan ağaçlandırmanın çok önemli olduğunu belirterek," Ağaçlandırma projesi için tüm kurumlar imkanları ölçüsünde buna katkı sunuyorlar. Tüm devlet kurumları da yol kenarı ve baraj havzalarında ağaçlandırmalara devam ediliyor. En önemlisi şehrin her an kullanılabildiği yerlerde belediyeler ağaçlandırma yapıyorlar. Şehir içerisinde yapılan ağaçlandırmanın çok önemi var. Bunun yanı sıra daha önemlisi sizlerin bu projeye katkı sunup, sorunun değil çözümün bir parçası olmanızdır. Daha yeşil bir Gaziantep istiyorsak herkesin bir şeyler yapması gerekiyor" dedi.

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay ise, Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti olarak projeyi başladığı günden bu yana desteklediklerini söyleyerek, yeşil bir çevreye ihtiyaç olduğunu belirtti.

İbrahim Ay, "Bizler Yeşil Antep projesini başladığı günden bu yana destekleyip, bu şehir için önemli bir proje olduğunu düşünüyoruz. Bizler bu şehir için üzerimize düşen sorumluluğun farkındayız. Gelecek nesillere daha yeşil bir çevre bırakmak için gazeteciler olarak elimizden geleni yapıyoruz. Gerçekten yeşile ihtiyacımız var. Yeşil çevre çok önemli, bizler Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti olarak bu projeyi sonuna kadar destekliyoruz" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından ağaçların dikimi gerçekleştirildi.

GGC, 'YEŞİL ŞEHİRLER HUZURLU NESİLLER' PROJESİ KAPSAMINDA AĞAÇ DİKTİ
GGC, 'YEŞİL ŞEHİRLER HUZURLU NESİLLER' PROJESİ KAPSAMINDA AĞAÇ DİKTİ
GGC, 'YEŞİL ŞEHİRLER HUZURLU NESİLLER' PROJESİ KAPSAMINDA AĞAÇ DİKTİ
GGC, 'YEŞİL ŞEHİRLER HUZURLU NESİLLER' PROJESİ KAPSAMINDA AĞAÇ DİKTİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Mehmet Muş Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Hadise Ebru Şallı Ebru Gündeş Serdar Ortaç
Spor Fatih Terim Rıza Kayaalp Fırat Aydınus Rıza Çalımbay Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Rüya Tabirleri Thodex Corona Virüs Emre Belözoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: GGC, 'YEŞİL ŞEHİRLER HUZURLU NESİLLER' PROJESİ KAPSAMINDA AĞAÇ DİKTİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.4.2021 15:03:10. #1.15#

title