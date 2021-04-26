GGC, 'YEŞİL ŞEHİRLER HUZURLU NESİLLER' PROJESİ KAPSAMINDA AĞAÇ DİKTİ

GAZİANTEP Gazeteciler Cemiyeti (GGC) Büyükşehir Belediyesi 'Yeşil Şehirler, Huzurlu Nesiller' projesi kapsamında ağaç dikimi gerçekleştirdi.

GAZİANTEP Gazeteciler Cemiyeti (GGC) Büyükşehir Belediyesi 'Yeşil Şehirler, Huzurlu Nesiller' projesi kapsamında ağaç dikimi gerçekleştirdi.

Şehir Gösteren mevkiinde düzenlenen, ağaçlandırma çalışması törenine; Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay, kurum müdürleri ve gazeteciler katıldı.

Törendeki katılımcılara seslenen Gaziantep Valisi Davut Gül, kentin ağaçlandırılmasında her kurumun aynı özveri ile yardımcı olduğunu söyleyerek, Gazeteciler Cemiyetinin de bu konuda sorunun değil çözümün bir parçası olduğunu dile getirdi.

Vali Gül, kent merkezinde yapılan ağaçlandırmanın çok önemli olduğunu belirterek," Ağaçlandırma projesi için tüm kurumlar imkanları ölçüsünde buna katkı sunuyorlar. Tüm devlet kurumları da yol kenarı ve baraj havzalarında ağaçlandırmalara devam ediliyor. En önemlisi şehrin her an kullanılabildiği yerlerde belediyeler ağaçlandırma yapıyorlar. Şehir içerisinde yapılan ağaçlandırmanın çok önemi var. Bunun yanı sıra daha önemlisi sizlerin bu projeye katkı sunup, sorunun değil çözümün bir parçası olmanızdır. Daha yeşil bir Gaziantep istiyorsak herkesin bir şeyler yapması gerekiyor" dedi.

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay ise, Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti olarak projeyi başladığı günden bu yana desteklediklerini söyleyerek, yeşil bir çevreye ihtiyaç olduğunu belirtti.

İbrahim Ay, "Bizler Yeşil Antep projesini başladığı günden bu yana destekleyip, bu şehir için önemli bir proje olduğunu düşünüyoruz. Bizler bu şehir için üzerimize düşen sorumluluğun farkındayız. Gelecek nesillere daha yeşil bir çevre bırakmak için gazeteciler olarak elimizden geleni yapıyoruz. Gerçekten yeşile ihtiyacımız var. Yeşil çevre çok önemli, bizler Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti olarak bu projeyi sonuna kadar destekliyoruz" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından ağaçların dikimi gerçekleştirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı