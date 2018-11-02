Ggc ve İmo'dan Ortak Mesaj

İnşaat Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi'nin Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyareti sırasında, her iki kuruluşun da, şehrin ortak menfaatleri doğrultusunda, ortak projeler hazırlamaya hazır olduğu mesajı verildi.

İMO Gaziantep Şube Başkanı Gökhan Çeliktürk, beraberinde Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte, Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret ederek, İbrahim Ay ve yönetimine yeniden seçildiği görevinde başarı dileklerini iletti.

Gaziantep basının şehrin problemlerini duyurma noktasında önemli bir görev üstlendiğini belirten Gökhan Çeliktürk, özellikle yerel basın ile her zaman diyalog içerisinde olduklarını, bundan sonra da aynı anlayış içerisinde hareket etmeye devam edeceklerini söyledi. Çeliktürk, şehrin genelini ilgilendiren önemli projelerde, Gazeteciler Cemiyeti ile koordine halinde çalışarak, bu işbirliğinden şehrin kazançlı çıkması için, ellerinden gelen çabayı göstermeye hazır olduklarını da ifade etti.

İMO'nun faaliyetleri hakkında da bilgi veren Çeliktürk, eğitim seminerlerine ağırlık verdiklerini söyledi. Çeliktürk, geleneksel hale gelen Kış Balosu'nu bu yıl da 8 Aralık'ta gerçekleştireceklerini belirterek, baloda Derya Uluğ'un sahne alacağını açıkladı.

Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay ise, ziyaretlerinden dolayı İMO Başkanı Gökhan Çeliktürk ve Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür etti. İbrahim Ay, İMO'nun şehrin sorunlarını irdeleyen ve çözüm arayan bir kuruluş olduğunu belirterek, "Gazeteciler olarak bizlerde aynı misyon içerisinde hareket ediyoruz. Bu düşünceden hareketle, İMO ile her türlü işbirliğine ve ortak proje üretmeye varız" diye konuştu. - GAZİANTEP