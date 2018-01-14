GGC ödülleri sahiplerini buldu

İHA muhabirlerine ödül yağdı

GAZİANTEP - Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti tarafından bu yıl 4.sü düzenlenen 2018 Basın Ödülleri sahiplerini buldu. Törende İHA Muhabirleri Mehmet Bulut ve Lider Olgun birincilik elde etti.

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti'nin geleneksel hale getirdiği 7 dalda düzenlenen yarışmada ilk 3'e layık görülen eserlere çeşitli ödüller verildi. Programda ayrıca mesleğe uzun yıllar hizmet etmiş isimlere de birer plaket takdim edildi. Törende İhlas Haber Ajansı Muhabirleri Mehmet Bulut fotoğraf dalında, Lider Olgun ise görüntü dalında birincilik ödülüne layık görüldü.

GGC gecesine konuk olarak katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan yaptığı konuşmada, ülkenin geleceği için gazetecilerin büyük önem arz ettiğine vurgu yaparak, "15 Temmuz da bunun bir örneği. O yüzden bu kadar omuz omuza ve dik durmuşken siz gazetecilerin varlığı da sadece siyaset için değil ülkemiz için de önemli birer değerdir" dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise yaptığı konuşmada gazetecilik mesleğinin önemine değinerek, "Ülkemizin ve kentimizin uluslararası arenada tanıtımı için gazetecilere büyük görev düşüyor. Bu anlamda Gaziantep'teki gazeteciler kente ciddi kazanımlar sağladı" ifadelerini kullandı.

Mesleğin meşakkatli ve çile mesleği olduğunu söyleyen Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay ise "Bizler gecemizi gündüzümüze katıp mesleğimizi icra ederken en az bizim kadar çile çeken, gizli kahramanlar gazetecilerin eşleri. 4 yıldır bu geceyi düzenlerken en fazla hassasiyet gösterdiğimiz konu meslektaşlarımızın eşlerinin de yılda bir kez de olsa bizlerle olması. Bizim meslekte rekabetin ne demek olduğunu hepiniz benden daha iyi biliyorsunuz. Gaziantep basını arasında motivasyonu geliştirmek ve rekabet ile birlikte kaliteyi arttırmak, içeriği daha zengin hale getirmek amacıyla bu yıl dördüncüsünü düzenliyoruz. Ben ödül alan meslektaşlarımın başarılarının devamını dilerim" diye konuştu.

Bir otelde düzenlenen tören Yeşim Salkım konseri ile son buldu.