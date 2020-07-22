GGC'nin 'Yılın Başarılı Gazetecileri' yarışması başvuruları başladı
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GGC'nin 'Yılın Başarılı Gazetecileri' yarışması başvuruları başladı

Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti (GGC) tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen 'Yılın Başarılı Gazetecileri' yarışmasının başvurular başladı.

GGC'nin 'Yılın Başarılı Gazetecileri' yarışması başvuruları başladı
22.07.2020 13:28 | Son Güncelleme: 22.07.2020 13:33

Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti (GGC) tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen 'Yılın Başarılı Gazetecileri' yarışmasının başvurular başladı.

Bu yıl 35'incisi düzenlenecek olan 'Yılın Başarılı Gazetecileri' yarışmasına başvurular başladı. GGC tarafından yapılan duyuruda, yarışmaya GGC üyesi olmayan gazetecilerin de katılabileceği, gazete, dergi, radyo, televizyon ve internet yayınlarına ödül verileceği bildirildi. Bir başka gazeteci örgütünden ödül alan eserin değerlendirilmeyeceği kaydedilen duyuruda, gazete, internet ve dergi haberi, TV haberi, radyo haberi, fotoğraf, röportaj ve yazı dizisi veya köşe yazısı, sayfa düzeni, görüntü, Kürtçe haber, haber program ve jüri özel ödülü dallarında ödül verileceği ifade edildi.

Duyuruda, başvuru şartları şöyle sıralandı:

"Yönetim kurulu, ödül verilecek dallarda başvuruları için adaylara çağrıda bulunur. Üyeler, cemiyete ıslak imzalı dilekçe ile eserleri aktardığı CD veya flash diskle başvurur. Yönetim kurulu ödül verilecek dallarda, o dallarda aday olmayan konusunda uzman kişilerden oluşacak jüri heyetini kurar. Adaylar her dalda bir eserle başvurabilir. Ancak tüm dallarda 2 eserle müracaatta bulunabilir. Her dalda sadece bir esere ödül verilir. Ödüle değer eser bulunamazsa o dalda ödül verilmez. Ancak jüri yüksek puan alan eserlerde uygun görürse mansiyon ödülü de verebilir. Kolektif çalışmalar ödüle aday olabilir. Çalışmayı gerçekleştirenler ortak aday sayılır. Eseri meydana getirenlerin aralarında bir kişiyi aday göstermeleri halinde, ödül sadece bu adaya verilir. Tüm dallarda gönderilen dijital materyaller iade edilmez. Adayların çalışmalarını üst bilgi yazısıyla haberin yayınlanan kopyasını dijital materyaller olarak teslimi gerekir. Yarışmaya katılacak aday eserlerin 1 Eylül 2019 ile 30 Ağustos 2020 tarihleri arasında yayınlanmış olması gerekmektedir. Başvuru yapanlar jüri özel ödülü için ve jüri üyeleri de yazılı teklifte bulunabilir. Aday eserlerin değerlendirilmesinde eserin yapım ve yayın tarihini, teknik özelliklerini, uzunluğunu, varsa müzik yapımcısının adlarını içeren bir yazının aday tarafından hazırlanıp film ya da bant şeklindeki orijinal kopyasının dijital ortamına aktarılmış olarak cemiyetin Sümer Park içindeki idare binasına elden veya Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti, Şehitlik Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Cad. Sümer Park içi- Yenişehir/Diyarbakır adresine elden veya posta ile 30 Ağustos 2020 tarihine kadar ulaştırılması gerekmektedir." - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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