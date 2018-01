GGC'den unutulmaz gece

GAZİANTEP - Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti'nin Basın Ödülleri gecesi renkli ve duygusal görüntülere sahne oldu. Mesleğin duayenlerinin de katıldığı gecede, başarılı isimler ödül alırken, Başkan İbrahim Ay basın konutları için tarih verdi, hayatını kaybeden meslektaşlarımızın isimlerinin de yaşatılacağını açıkladı. Gecenin finalinde ise ünlü sanatçı Yeşim Salkım sahne aldı.

Geleneksel 4.Basın Ödülleri Gecesi'ne Sedat Ergin, Yavuz Donat, Abbas Güçlü, Nazlı Çelik, İsmail Küçükkaya, Sabiha Doğan gibi ünlü gazeteci ve televizonların yanı sıra Türkiye'nin dört bir tarafından Cemiyet Başkanları ve yöneticileri katıldı.

Geceye evsahipliği yapan GGC Başkanı İbrahim Ay, 4.Basın Ödülleri Gecesi'nde mesleğin duayenlerini ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "Gecemizin en önemli özelliğinden birisi de, üyelerimizin eşleriyle birlikte katılıyor olması. Çünkü meslektaşlarımız kadar, değerli eşleri de aynı cefayı çekiyor" dedi.

Anadoluda gazetecilik yapmanın zorluklarından bahseden İbrahim Ay bu çileli mesleği icra eden her meslektaşının her türlü ödülü ve övgüyü hak ettiğini ifade etti.

Başkan İbrahim Ay, yapımı tamamlanan TOKİ Basın Konutlarının teslim süreciyle de ilgili bilgi vererek "Biliyorum bu gece benden müjde bekliyorunuz. 3+1 ve 2+1 olmak üzere 14 bloktan oluşan 365 dairelik Toplu Konut Projemizin şu anda inşaatı bitti. İnşallah Şubat ayının sonuna doğru anahtar teslim törenini yapacağız. Bu projenin gerçekleşmesinde emeği geçenlere bir kez daha teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

İbrahim Ay, gecede bir de açıklama yaparak, hayatını kaybeden, aramızdan ayrılan meslektaşlarımızın isimlerini, 14 bloktan oluşan Basın Konutları'nda yaşatacaklarını açıkladı. İbrahim Ay, bu kapsamda, geçtiğimiz aylarda, genç yaşta aramızdan ayrılan Feray Şahin'in isminin de yaşatılacağı müjdesini verdi.

Ay, yarışmaya katılım sağlayan tüm meslektaşlarını tebrik ederek, gecede ödül alan-alamayan herkesi tebrik etti. Ayrıca, Jüri'yi oluşturan Türkiye Gazeteciler Fedarasyonu Genel Başkan Vekili Mehmet Ali Dim'in şahsında Cemiyet Başkanlarına teşekkür etti.

Mehmet Ali Dim övgü yağdırdı

Geceye katılan Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanvekili Mehmet Ali Dim ise, İbrahim Ay'ın Türkiye'nin genç genç Cemiyet Başkanı olmakla birlikte, yaşından daha büyük ve büyük özveri ve cesaret isteyen projelere imza attığını, bunun da her türlü takdire şayan olduğunu söyledi. Dim "Buraya her geldiğimde heyecanla Gaziantep'i izliyorum ve gelişmeleri takip ediyorum. Gaziantep gerçekten güzel yönetiliyor. Türkiye Gazeteciler Federasyonu'na üye Anadolu'da örgütlü 77 Gazeteciler Cemiyeti var. Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti bunların en önemlilerinden bir tanesi" ifadelerini kullandı.

Şahin "İşimizin yüzde 20'si teknik, yüzde 80'i iletişim"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise bilgi ve teknoloji çağında yaşadıklarını belirterek, "Bilgi ve teknoloji çağının bütün fırsatlarını hep birlikte kullanıyoruz. Şu anda bağımsız, tarafsız şekilde habercilik yapmak, haberleri doğru anlatmak ve bizim ülkemizin ulaşmaya çalıştığı hedeflere baktığımız zaman demokratikleşme, yerelleşme ve sivilleşmedir. Burada en önemli şeyde iletişimdir. İletişim kanallarını açık tutmaktır. Benim çalışma arkadaşlarıma her gün söylediğim bir şey var. Bu işin yüzde 20'si teknik. Yüzde 80'i iletişim. Bizim yaptığımız işleri topluma doğru anlatmamız en büyük ihtiyacımız. Sizinde bu doğru bilgiyi topluma anlatıp toplumdan gelen bilgiyi bize anlatmanız yani aramızda bir gönül köprüsü olmanız o kadar mühim ki o yüzden ben sizi çok önemli bir ikiz kardeş olarak görüyorum" diye ifadelerine yer verdi.

Mehmet Gökdağ: "Basın özgür olursa, demokrasi güçlü olur"

CHP Gaziantep Milletvekili Mehmet Gökdağ ise basının 4. gücünü yerine getirebilmesi için özgür olması gerektiğine dikkat çekerek, "Basın ne kadar özgürse demokrasi o kadar güçlüdür. Demokrasi ne kadar gelişmişse basın da o kadar özgürdür. Basını özgür olmayan toplumların özgürlüğünden söz etmek oldukça güçtür" diye ekledi.

Nejat Koçer: "Başarılarımızı sizlerle birlikte kazandık"

Daha sonra söz alan AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer de, Gaziantep'in milli mücadele ruhunu 96 yıldır kaybetmeden ülkesinin geleceğine katkı koyan bir şehir olduğunu belirtti. Koçer "Gaziantep, Türkiye'nin ihracatta 5. şehri oluşturduğu 300 bin kişilik istihdam gücüyle Türkiye'nin istihdamda 8. şehri. Dünya'da Gastronomi şehirler ağında 8 şehirden bir tanesi. Dünyanın 170 ülkesine ihracat yapan ve yine markalaşma sürecinde Türkiye'de en fazla marka tescili yaptıran 6. şehir. Endüstriyel tasarımda 8. şehir ve bir çok konuda ilk 10'a giren bir marka şehir olarak kazandığı bu değerleri ve bu gücü sizlerin değerli katkıları ve Gaziantep'in tanıtılmasıyla ilgili değerli katkılarınızla elde etti. bu şehir bir şey başardıysa, bir noktaya geldiyse birlikte başardık" dedi.

Çiğdem Karaaslan: "Gaziantep bambaşka bir şehir"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, törendeki konuşmasında, şehirleri anlatmanın birçok yolu olduğunu ancak Gaziantep'in bambaşka bir ruhla insanları karşıladığını dile getirdi. Şehirdeki yöneticilerin de kente vizyon çizebilmek adına önemli adımlar çizdiğini dile getiren Karaaslan, "Tarihin hissettirdiği duyguları yoğun hissettiğimiz bir şehir Gaziantep. Bu anlamda tüm emek verenlere teşekkür ederim" dedi. Karaaslan, Gaziantep'te çok güçlü bir iletişim de olduğunu vurgulayarak bu anlamda kentteki gazetecilerin de önemli bir misyon üstlendiğini kaydetti. Şehrin ve ülkenin geleceği için gazetecilerin büyük bir güç olduğunu aktaran Karaaslan, "15 Temmuz da bunun bir örneği. O yüzden bu kadar omuz omuza ve dik durmuşken siz gazetecilerin varlığı da sadece siyaset için değil ülkemiz için de önemli birer değerdir" diye konuştu.

İşte ödül alan isimler

Makale Kategorisinde 1'inci Hüseyin Küpeli ( Telgraf Gazetesi), 2'inci Çetin Pekmezci ( Güneş Gazetesi) 3'üncü Güneş Doğdu Soylu ( Dünya Gazetesi). Haber Kategorisinde 1'inci Zuhal Kocalar ( Anadolu Ajansı), 2'inci Narin Demirci ( Oluşum Gazetesi), 3'üncü Ahmet Atmaca ( Denge Gazetesi). Röportaj Kategorisinde 1'inci Mansur Yalvaç ( Referans Gazetesi), 2'inci Tayyar Şafak Salıcı ( Face Dergisi), 3'üncü Ali Okan Çelik ( Telgrfa Gazetesi) . TV Haberciliği Kategorisi 1'inci Lider Olgun ( İhlas Haber Ajansı), 2'üncü Ata Gündüz Kurşun ( A Haber ), 3 - Mustafa Kanlı ( Doğan Haber Ajansı). Fotoğraf Kategorisi 1'inci Ensar Özdemir ( Anadolu Ajansı), 2'inci Mücahit Yolcu ( Doğan Haber Ajansı), 3'üncü Mehmet Bulut ( İhlas Haber Ajansı), Sayfa tasarımı, 1'inci Hüseyin Akçaay ( Oluşum Gazetesi) 2'inci Enes Güllü ( Telgraf Gazetesi), 3'üncü Senaullah İkier ( Artı Haber Gazetesi). Radyo yayıncılığı kategorisi 1'inci Adil Yeter ( Şafak FM), 2'inci Dicle Atılmış ( Şirinnar FM), 3'üncü Hakan Yeter ( Kilim FM)

Özel ödüller verildi

Gecede, geçtiğimiz aylarda, genç yaşta aramızdan ayrılan, basın sektöründe de emekleri bulunan Feray Şahin anısına babası Gazeteci Bekir Şahin ile ailesine özel ödül takdim edildi.

Ayrıca, engelli olmanın zorluklarını aşarak, basın mesleğine hizmet eden Memik Çıbıkçı'ya da ödül takdim edildi.

25 yılı aşkın süredir uydu yayıncılığında Gaziantep'in sesini duyuran Olay TV'ye de özel ödül verildi. Ödülü Olay TV adına Mustafa Özzorlar, Abdulkadir Konukoğlu'nun elinden aldı.

GGC Yönetim Kurulu, Jüri Üyeleri Mehmet Ali Dim, Mikail Pelit, Veysi İpek, Kemal Sayın ve Cafer Esendemir'e katkılarından dolayı plaket takdiminde bulundu.

Yeşim salkım coşturdu

Gecenin sonunda ise Yeşim Salkım sahne aldı. Ünlü sanatçı, söylediği birbirinden güzel şarkılarla davetlileri zaman zaman duygulandırdı, zaman zamanda coşturdu. Salkım'ın yaptığı espriler de davetlilere neşeli dakikalar yaşattı.

Konser esnasında, Fatma Şahin ve Füsun Koçer ünlü sanatçıya kutnu kumaşından şal hediye etti.

GGC Başkanı İbrahim Ay ise Yeşim Salkım ile birlikte gecenin sunucuları İlker Kurt ve Dilay Korkmaz'a fincan takımı hediye etti.

Çeled uşaglar güldürdü

Gecede kısa bir oyun sahneleyen Çeled Uşagların özellikle gazetecileri hiciv eden parodisi bol alkış aldı. Bu arada Gaziantep'in kültür ve sanatına katkılarından dolayıda Çeled Uşaglar Genel Yayın Yönetmeni Orhan Uslu'ya da özel plaket verildi.

Geceye Gaziantep Vali Yardımcısı Uğur Aladağ, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, CHP Gaziantep Milletvekili Mehmet Gökdağ, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in yanı sıra 26.Dönem Ankara Milletvekili Nevzat Yılmaz, 24.Dönem Diyarbakır Milletvekili Mine Lök Beyaz, Çevre Şehir ve Kültür Başkan Yardımcıları Mustafa Kurt ve Mustafa Kenan Yılmaz, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Federasyonu Başkan vekili Mehmet Ali Dim, Hürriyet Gazetesi'nde bir dönem Genel Yayın Yönetmenliği de yapan ve halen bu gazetede yazar olarak mesleğini sürdüren Sedat Ergin, Milliyet Gazetesi Eğitim Editörü ve Yazarı Abbas Güçlü, Fox TV Çalar Saat Programı'nın sunucusu Gazeteci İsmail Küçükkaya, Star Haber Genel Yayın Yönetmeni ve Ana Haber Sunucusu Nazlı Çelik ve Milat Gazetesi Yazarı Sabiha Doğan, FOX TV editörü Necdet Yıldırım, Sabah Gazetesi Yazarı Yavuz Donat, Sabah Gazetesi Ankara Yayın Yönetmeni Osman Altınışık, RATEM Başkanı Yusuf Gürsoy, farklı illerin Gazeteciler Cemiyet Başkanları ulusal ve yerel gazeteciler ile davetliler katıldı.