GGC'den sahada çalışan gazetecilere korona paketi
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Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Diyarbakır, Güncel

GGC'den sahada çalışan gazetecilere korona paketi

Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti (GGC) korona virüs önlemleri kapsamında sahada çalışan basın mensuplarına korona paketi dağıttı.

29.03.2020 15:38 | Son Güncelleme: 29.03.2020 15:38
GGC'den sahada çalışan gazetecilere korona paketi

Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti (GGC) korona virüs önlemleri kapsamında sahada çalışan basın mensuplarına korona paketi dağıttı.

GGC, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine başvurarak sahada çalışan gazetecilere korona virüs önlemleri kapsamında maske, eldiven ve dezenfektan ürünleri talep etti. Hemen harekete geçen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, içinde eldiven, maske, dezenfektan, kolonya, tulum ve gözlüklerin bulunduğu paketleri sahada çalışan basın mensuplarına dağıtılmak üzere Güneydoğu Gazeteciler Cemiyetine teslim etti. Büyükşehir Belediyesi tarafından gönderilen paketler, GGC Başkan Yardımcısı Felat Bozarslan tarafından hizmet binasında basın mensuplarına dağıtıldı.

Korona virüsünden korunmak için hazırlanan paketleri alan alan gazeteciler, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve GGC'ye teşekkür etti. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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