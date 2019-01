Ggc'den Osb'nin Yeni Başkanı Topçuoğlu'na Ziyaret.

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mustafa Topçuoğlu, Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti yöneticilerinin ziyaretinde, OSB'nin huzurun ve mutluluğun merkezi olduğunu ifade etti. Topçuoğlu, "OSB'de huzur ve mutluluk varsa, Gaziantep de huzurlu ve mutludur" diye konuştu.

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Ay ve yönetim kurulu üyeleri Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı'na seçilen Mustafa Topçuoğlu ve yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay, Mustafa Topçuoğlu ve yönetiminin, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nin gelişimine büyük katkı sağlayacağına inandığını belirterek, "Gaziantep, sanayileşme konusunda Türkiye'ye örnek olan bir il. Tüm sanayicileri sizin nezdinizde kutluyorum. Sizin Gaziantep Sanayi Odası Meclis Başkanlığı döneminizde önemli tecrübeleriniz var. Bu tecrübelerinizi OSB başkanlığınızda daha güzel yerlere taşıyacağınızın bilincindeyiz. OSB'nin daha başarılı olacağına inanıyoruz. Gaziantep basını olarak her zaman yanınızdayız, destekçiniziz. Yeni görevinizde size ve yönetiminize başarılar diliyoruz" dedi.

"OSB,toplumsal huzurun kaynağıdır"

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Topçuoğlu, da gazetecilere ziyaretlerinden dolayı teşekkür ettikten sonra, OSB'lerin önemi ile ilgili bilgi verdi. Topçuoğlu, "Türkiye'nin en yapısal olarak alt yapı yatırımlarıyla, çevresel etkilerle en iyi Organize Sanayi Bölgesi Gaziantep'tedir. Ürün çeşitliliği, büyüklüğü, sanayicilerin çeşitliliğinin yanında alt yapının güçlü olması çok önemli. O konuda bizim OSB'miz Türkiye'ye örnek gösterilebilecek bir konumdadır. Gaziantep OSB'si sağlıklıysa, huzurluysa, mutluysa Gaziantep huzurludur. Burada istihdamın korunması, ihracatın olması bunlar çok önemli faktörler. Özelliklede 2018 yılında Gaziantep ithalatın ihracatı karşılama oranında yüzde 30 civarında artı verdik. Bu da şu demek; biz açık vermiyoruz. Cari açığımız yok demek. Bu da şu anda Türkiye'nin yapmak istediği şey. Bu çok önemli bir faktör" şeklinde konuştu.

Topçuoğlu, şöyle devam etti:

"Bizim birinci görevimiz istihdamı korumak. İşçiyi işten çıkartmamak. Para kazanmak, kazanmamak bu ikinci planda. Bugün işin iyi olduğu dönemde bizim çalışanlarımız nasıl fedakarca çalıştıysa bugünde bizler sanayici olarak birinci önceliğimiz onların işlerini muhafaza edecek şartları korumak. Bu ne demek kardan fedakarlık ediyoruz. Bizim bir şekilde istihdamı korumamız lazım. Sanayiciler de bunun bilincinde. Tabi şu anda zorlananlar var. İç piyasadaki yavaşlamadan dolayı bunu tamamen yapamayanlar var ama niyet olarak herkes bu düşünce içerisinde. Bu da Gaziantep'in en önemli gücünden birisi. Gaziantep'in şansı çok değişik sektörlerde iş yapması. Sadece 5. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyete geçen fabrika sayısı 170'e çıktı. 90 tanesi de şu anda inşaat halinde. 2019'da inşaat halinde olanlarda faaliyete geçer. Kapanan fabrika sayısı ise yok denecek kadar az. Aslında kapanmıyor el değiştiriyor. Gaziantep'te sanayici için bir iş yerini durdurmak kapatmak bir ayıp olarak görülüyor. Sanayici bağını, bahçesini satıyor işine yatırıyor."

OSB, 140 bin nüfuslu bir şehir gibi

Gaziantep OSB'sine bağlı itfaiyenin yılda 500'e yakın yangına müdahale ettiğini belirten OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Cengiz Şimşek de gazetecilere OSB ile ilgili bilgiler verdi. Şimşek, "OSB'de günlük ortalama 1 veya 2 yangına müdahale ederiz. İtfaiye parkımızda yatırımımız çok iyi durumda. Araçlar Türkiye'de olamayan araçlar. İtfaiye araçlarımız en kaliteli. Hiç ihmal etmiyoruz. Çünkü yangına ilk müdahalede başarılı oldu mu oldu yoksa Allah korusun. Şu an 3 yerde itfaiye istasyonumuz var. 5. bölgeye de itfaiye istasyonu yapılıyor. Düşünülürse 140 bin nüfuslu bir şehir. Gaziantep OSB'nin toplam büyüklüğü 43 milyon 250 metrekare alana sahip. Türkiye'deki en büyük OSB bölgesi. 1010 tane işletmemiz faaliyette. Toplam 140 bine yakın çalışanımız var. Türkiye'de tüketilen elektriğin yüzde 2,5'uğunu tek başına Gaziantep OSB tüketiyor. Kayıp kaçak sıfır. Gaziantep OSB'nin yer altı şebekesinde yaklaşık 4 bin 500 ton bakır var. Şu an sanayiciye piyasadan yüzde 25 daha düşük fiyata elektrik veriyoruz. Bunun sebeplerinin en başında kayıp kaçak sıfıra çekildi. Biz hiçbir sanayicinin elektrik sayacını okumaya gitmeyiz" ifadelerini kullandı.

"Çevreye büyük önem veriyoruz"

Türkiye'de yaklaşık 274 tane organize sanayi bölgesi olduğunu belirten Şimşek, "Bunun faal olan yaklaşık 202 tanesi çalışıyor bunların içinde en iyi çalışan Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nin atık su arıtma tesisi. Çevre kanununa göre yapılması gereken her şey yapılıyor. Nizip Çayında bizim çıkış suyumuz sağlam bizden çıktıktan sonra Nizip'e kadar Nizip'te atık arıtma suyu tesisi yok. 22 köy var, oradan da geçiyor, su yolda kirleniyor. Bizim atık su arıtma tesisimiz çalışıyor. Yani burada OSB devletin istediği standartları sağlamış durumda. Her türlü denetime de açığız.Bu iş için yaklaşık 15-20 trilyon para harcandı. Kapalı alanı belediye yaptı ama parayı biz verdik. Bana göre yanlıştı. Ben olsam o parayı daha güzel artık su arıtma tesisi ile suyun kalitesini arttırmak için kullanırdım. Atık su arıtma tesisinin bir yönetmeliği var. Bu yönetmelik tek Gaziantep'e has çıkmaz. Türkiye geneline göre çıkmak lazım. Türkiye genelinde bir parametre ile oynarsan bu kadar yapılan tesisin hepsinin sistemini değiştiriyorsun. Burada Gaziantep'e ayrıcalıklı bir şey yapmak lazım. Suyu tarımda nasıl kullanır hale getirmek, nasıl teşvik etmek lazım? Devlet baraj yapar. Buraya da bir arıtma yaparak suyu tarıma verebilir" diye konuştu.

Ziyaretin sonunda GGC Başkanı İbrahim Ay, GAOSB Başkanı Mustafa Topçuoğlu'na günün anısına hediye takdim etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA