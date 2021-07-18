GGC'den gazetecilere saldırıya kınama

Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti (GGC) yönetim kurulu tarafından, dün akşam saatlerinde Diyarbakır'da İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Sedat Irmak ve Demirören Haber Ajansı (DHA) kameramanı Nurettin Fidancan'ın bir silahlı kavgayı haber yaparken saldırıya uğramasını kınandı.

Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti (GGC) yönetim kurulu tarafından, dün akşam saatlerinde Diyarbakır'da İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Sedat Irmak ve Demirören Haber Ajansı (DHA) kameramanı Nurettin Fidancan'ın bir silahlı kavgayı haber yaparken saldırıya uğramasını kınandı.

17 Temmuz 2021'de, Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesindeki iki grup arasında çıkan silahlı kavgayı takip için olay yerine giden İHA muhabiri Sedat Irmak ve DHA kameramanı Nurettin Fidancan, kavgaya karışan bir grup tarafından fiziki ve sözlü saldırıya uğradı. GGC yönetim kurulu tarafından gazetecilere yönelik saldırı kınandı. GGC tarafından yapılan açıklamada, bu tür saldırıların kabul edilemeyeceği belirtilerek, "Saldırıda, meslektaşlarımız ciddi bir yara alamadan kurtuldu. Ancak saldırıya her ne kadar polis müdahale etse de saldırganlar gözaltına alınmadan olay yerinden serbest bırakıldı. Saldırganlar hakkında işlem yapılmaması bu gibi saldırıların artmasına neden olacaktır. Görevi sadece kamuoyunu bilgilendirmek olan gazetecilerin, görevlerini hiçbir baskı altında kalmadan ve saldırıya uğrama riski yaşamadan yapmaları gerekirken, bu tarz saldırılara karşı karşıya kalması düşündürücüdür ve kabul edilemez. Gazetecilere yönelik saldırılar, toplumun haber alma, bilgilenme hakkını engellemeye yönelik olduğu kadar basın özgürlüğüne yönelik de bir saldırıdır. Sorumluluk sahibi tüm çevrelerin basın ve ifade özgürlüğü noktasındaki sorumluluklarını yerine getirmelerini ve demokrasinin güvencesi olan gazetecilere saldırı yapılmaması yönünde sorumlu davranmalarına davet ediyoruz. Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti olarak, saldırıya uğrayan meslektaşlarımız Nurettin Fidancan ve Sedat Irmak'a geçmiş olsun dileklerimizi iletirken, bu saldırıyı şiddetle kınıyor, saldırganların yakalanarak hukuk önünde hesap vermesinin sağlanmasını bekliyoruz" denildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı