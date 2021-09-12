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GGC Başkanı İbrahim Ay, güven tazeledi

AA / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Güncel
GGC Başkanı İbrahim Ay, güven tazeledi

Gaziantep Gazeteciler Cemiyetinin (GGC) 27. Olağan Genel Kurulu'nda İbrahim Ay, yeniden başkanlığa seçildi.

Gaziantep Gazeteciler Cemiyetinin (GGC) 27. Olağan Genel Kurulu'nda İbrahim Ay, yeniden başkanlığa seçildi.

Gaziantep Ticaret Odasının konferans salonunda tek listeyle toplanan genel kurulda, mevcut başkan İbrahim Ay, güven tazeledi.

Ay, teşekkür konuşmasında, emeği geçenlere teşekkür ederek ustalık döneminin başladığını söyledi.

Her zaman bayrağı ileriye taşımak için çalışacaklarını belirten Ay, şunları kaydetti:

"Projelerimizi ve taahhütlerimizi en kısa sürede gerçekleştirecek ve Allah'ın izniyle sizlere mahcup olmayacağız. Verdiğimiz sözlerin fazlasını yapamaya çalışacağız. Cemiyetimizin bayrağını el birliği ile yukarı taşıma gayreti içerisinde olacağız."

Bu arada daha önce adaylığını açıklayan Levent Öztürk, genel kurul öncesi divana listesini sunmadı ve adaylıktan çekildi.

AA / Mehmet Akif Parlak - Son Dakika Haberleri
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