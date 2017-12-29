Ggc Başkanı İbrahim Ay'dan Yeni Yıl Mesajı

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay, mesajında ülkenin birlik ve beraberliğe her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğu bir dönemi yaşadığını belirterek, "Birlik ve beraberliğimizi pekiştirmeliyiz" ifadelerini kullandı



İbrahim Ay, yeni yıl dolayısıyla yayımladıı mesajda, 2018'in şehre ve ülkeye barış getirmesi temennisinde bulundu. Barış ve kardeşliğin önemine değinen Ay, "Ümit ediyorum ki, 2018 yılı, bunu başardığımız bir yıl olsun. Gerek içeride beslenen hain örgütler, gerekse bunları besleyen dış mihraklar, ülkemizi bölüp parçalamak niyetinde iken, bunlara prim vermemeliyiz. Gün birlik-beraberlik günüdür. Dünyada çok enteresan gelişmeler yaşanıyor ve bunları ibretle izliyoruz. Bu açıdan baktığımızda birbirimizle daha iyi kenetlenerek dünyadaki bütün dost ve düşmanlarımıza göstermeliyiz. Bunun yolu da elbette birbirimizi daha iyi anlamaktan geçiyor. Gaziantep bu birlikteliği başarmış bir kenttir. Gazi şehrimizin bu özelliği, bu sinerjisi ümit ediyorum ki ülke geneline dalga dalga yayılır, böylece milletçe özlediğimiz huzur dolu günlere daha çabuk ulaşırız. Bu duygu ve düşüncelerle, 2018 yılının önce şehrim ve ülkeme, ardından yaşadığımız coğrafya üzerinden tüm dünyaya barış getirmesini diliyor, herkesin yeni yılını en içten dileklerimle kutluyorum" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP