Ggc Başkanı İbrahim Ay'dan İsrail'e Tepki

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti (GGC) Başkanı İbrahim Ay, İsrail'in Gazze Şeridinde Anadolu Ajansı (AA) ofisinin de bulunduğu binaya hava saldırısı düzenlemesine sert tepki gösterdi.

İsrail'in Anadolu Ajansının bulunduğu binayı vurmasını en sert şekilde kınadıklarını açıklayan Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ay, her fırsatta basın özgürlüğünden yana olduğunu dile getiren batılı devletlerin ve medya kuruluşlarının da bu saldırıyı kınamasını beklediklerini söyledi. Ay, "İsrail, Anadolu Ajansına yönelik bu saldırısı ile uluslararası hukuku, basın özgürlüğünü ve insani değerleri hiçe saydığını bir kez daha tüm dünyaya ilan etmiştir. Bu saldırılar Anadolu Ajansı'nı ve özgür basını susturamayacaktır. Türkiye'nin gururu olan Anadolu Ajansı, İsrail'in zulmünü, terörünü tüm dünyaya duyurmaya devam edecektir" dedi.

Filistin halkının yanındayız

Uluslararası basın kuruluşlarını da saldırıya tepki vermesini isteyen Başkan Ay, "Yıllardır mazlum Filistin halkına yönelik her türlü baskı, zulüm ve terörü reva gören İsrail'in, sivil halka yönelik pervasızca saldırıları kabul edilemez. İsrail'in mazlum Filistin halkına yönelik uyguladığı şiddet aynı zamanda bir insanlık suçudur. Türkiye ve Türk basını olarak bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da Filistin halkının haklı davasına destek olmaya, İsrail zulmünü ve terörünü tüm dünyaya duyurmaya devam edeceğiz. Anadolu Ajansı'na yapılan bu saldırı, aynı zamanda, özgür basına ve haber alma hürriyetine de saldırıdır. Anadolu Ajansına ve çalışanlarına yönelik insanlık dışı saldırıyı kınıyor, Uluslararası basın kuruluşlarının bu saldırıya en sert tepkiyi vermesini bekliyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA