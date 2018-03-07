Ggc Başkanı İbrahim Ay'dan 8 Mart Mesajı

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı(GGC) İbrahim Ay, çalışan, üreten, istihdama katkı sağlayan kadınların aynı zamanda aile ve toplumun temel direğini oluşturan en değerli varlıklar olduğunu belirterek, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

GGC Başkanı İbrahim Ay, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, kadınların tarih boyu yazdığı başarı hikayeleriyle, her alanda kendisini ispatladığına dikkat çekerek, "Kadınlarımız her alanda yaşamımızın bir parçasıdır. Bazen kurtuluş savaşında sırtında cephane taşımış, yeri gelmiş ülkemizin gerçekleştirdiği en önemli reformlara imza atmış, ülkemizin kurulmasında omuz omuza mücadele vermiş, bununla da yetinmeyerek, üretmiş, istihdam etmiştir. Her alanda başarılarıyla gurur duyduğumuz kadınlarımız en önemlisi aile olmamızın, toplum olmamızın temel direğidir. Kadınlarımız karşılarına çıkacak bütün gücü aşacak güce sahip olduklarını da her zaman ispatlamıştır" dedi.

İbrahim Ay, "Günlük yaşamda karşılarına çıkan tüm zorlukların üstesinden gelmeyi başaran kadınlarımız, kutsal basın mesleğini de layıkıyla yapmaktadır. Bu vesileyle, tarihten bu yana başarı hikayeleri yazan kadınlarımızın yanı sıra, mesleğimize hizmet veren tüm kadınlarımızın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü en içten duygularımla kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP