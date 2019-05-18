Ggc Başkanı İbrahim Ay Açıklaması

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti (GGC) Başkanı İbrahim Ay, ülkemizi ileriye taşıyacak olan her şey ve gençlerin en iyi şekilde yetişmesine katkı sağlamak adına atılacak adımların, Atatürk'ün yaşamı boyunca verdiği mesajlarda yer aldığını söyledi.

İbrahim Ay, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız" şeklindeki sözlerinin bunun en somut örneklerinden birisi olduğunu ifade etti.

"Atatürk sonsuza dek rehberimiz olacak"

Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde gerçekleşen 19 Mayıs 1919'un 100. yıl dönümü olduğunu hatırlatan GGC Başkanı İbrahim Ay, "O'nun attığı adımlar sayesinde bu ülkenin evlatları, bu eşsiz zekayı yıllar boyu rehber edinmiş, bu sayede de 100 yıldır kendi ayaklarının üzerinde durmayı başarmıştır. Bu başarı öyküsü, yüce Türk milletine sonsuza kadar rehber olmaya ve yol göstermeye devam edecektir. Bu bakımdan baktığımızda, gençlerimizin geçmişimizi öğrenmeye ve bununla birlikte bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel açıdan her türlü gelişimi takip etmeleri, kendi değerlerimizin yanı sıra dünya ile bütünleşmelerinde büyük rol oynayacaktır" dedi.

Ay, mesajının sonunda, değerlerimize ve Atatürk'ün ilkelerine sıkı sıkıya bağlı bir gençlik yetiştirmemizin önemine dikkat çekerek, Türk milletinin 19 Mayıs 1919 Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutladı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA