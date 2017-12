Ggc Başkanı İbrahim Ay Açıklaması

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti(GGC) Başkanı İbrahim Ay, Gazi şehrin mazisinin kahramanlıklarla dolu olduğunu belirterek, her türlü zorlukları aşarak başarmanın, bu şehrin evlatlarına atalarından kalan bir miras olduğunu söyledi.



İbrahim Ay, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 96. Yıldönümü nedeniyle yayınladığı mesajda, "Atalarımız, dedelerimiz, Kurtuluş mücadelesini başlattıklarında bir duruş sergilemişlerdi. O gün gösterilen kararlılık, bir başarı öyküsünü getirdi. Antep Harbi'nin şanlı destanını ortaya çıkarttı. Onların 96 yıl önce çizdikleri yol ve gösterdikleri üstün başarı, bugün bizlere ışık tutmakta, yeni başarılar getirmektedir. Gazi şehrimizin bugünkü güçlü ekonomik kimliğinin ortaya çıkmasındaki en büyük etken, 96 yıl öncesinin ruhudur. Dolayısıyla başarılı olmak, bu şehrin genlerinde vardır" dedi.



"Hepimize düşen önemli sorumluluklar var"



Geçmişteki başarılarımızı yeni nesillere aktarmak adına, hepimize önemli görev düştüğünü ifade eden İbrahim Ay "Bu uğurda, sorumluluklarımızı yerine getirmekten kaçınmamalıyız. 96 yıl önce yazdığımız destanı, bizden sonraki kuşaklara da aynı şekilde yansıtmalıyız. Bu kararlılığı gösterdiğimiz takdirde, Gaziantep yeni başarı hikayeleri yazmaya devam edecektir. Bu vesileyle, Antep Harbi sırasında kaybettiğimiz 6 bin 317 şehidimizin yanı sıra, vatan savunmasında gözünü kırpmadan can veren tüm şehitlerimizi de rahmet ve şükran duygularıyla bir kez daha anıyorum. Gazi şehrimizin Kurtuluş Günü kutlu olsun" diye konuştu. - GAZİANTEP