GGC 50. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti'nin (GGC) 50. yılı kutlandı.

Gaziantep Valisi Davut Gül, Şehitkamil Belediyesi Sanat Merkezinde düzenlenen sergi ve kokteyl programında yaptığı konuşmada, yerel basının kentin hafızası olduğunu söyledi.

Kentin basınla birlikte daha ileriye gidebileceğini dile getiren Gül, gazeteciliği profesyonelce yapan insanlara ihtiyaç olduğunu vurguladı.

İnsanlara basının "sopa" olarak gösterilmemesi gerektiğini ifade eden Gül, şöyle konuştu:

"Gaziantep'in en zayıf halkası basın. En zayıf halkasının basın olmasının sebebi de şu, bu işi hakkıyla yapanlar da var, hakkıyla yapmayıp yapmaya çalışanlar da var. Bu şunu getiriyor, hakkıyla yapamayınca idareyi, siyaseti, iş dünyasını dizayn etmeye çalışıyor. Belirli bir aşamadan sonra hem basının imajı bozuluyor hem de sizleri seven insanların insanları sizlere olan bakış açısı değişiyor. Gaziantep basının yapması gereken iş şu, şapkayı önüne koyacak, biz nerede yanlış yaptık, biz nasıl kendi ayaklarımızın üzerinde dururuz ve biz nası daha iyisini yaparız ve diğer kurumlardan ne destek alabiliriz diye hareket etmesi lazım. Gaziantep kendini bir sorgulamadan ve öz eleştiriden geçirmezse şuan 14 ya da 18 tane gazete varsa bunlardan 4'te biri 2 sene ancak kalır. Biz sizlerin yaşamasını ve ayakta kalmasını istiyoruz. Hepinizi seviyoruz ve burada görev yaptığımız süre içerisinde 24 saat birlikte hareket etmek istiyoruz. "

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay da 24 Temmuz 1908 yılında 2. Meşrutiyet yürürlüğe girerken basına sansürün son bulduğunu anımsattı.

Sansürün kaldırılmasının Türk Basının gelişmesi bakımından en önemli noktası olduğuna işaret eden Ay, "Bağımsız ve tarafsız basının varlığı, toplumun bilinçlenmesinde ve demokrasinin gelişmesinde en önemli koşulları arasında bulunmaktadır. Basın bu özellikleriyle demokrasinin vazgeçilmez kurumlarındandır. Her türlü sansürün son bulduğu, gazetecilerin mesleklerini özgürce yaptığı günler dileğiyle tüm meslektaşlarımın basın bayramını kutluyorum." ifadelerini kullandı.

GGC'nin yarım asırlık kuruluşunu nostaljik bir sergiyle kutlamak istediklerini anlatan Ay, şunları kaydetti:

"Bizleri geçmişe götüren ve anıları canlandıran güzel bir sergi oldu. Sergimize katkı sağlayan tüm meslektaşlarıma teşekkür ediyorum. Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti 50 yıldır kent basının ulu çınarı ve amiral gemisi olmaya devam ediyor. Günümüzde basının yaşadığı sıkıntılar nedeniyle 24 Temmuz'u buruk şekilde kutladıklarını belirten Ay, "Bugün 111 yıl önceki sansürden bahsetmek mümkün olmasa da özellikle ekonomik sorunlardan dolayı uygulanan oto sansür mesleğimizin en ciddi sorunlarından biri olmaya devam etmektedir. Artan maliyetler ve azalan gelirler nedeniyle basınımız zorlu bir süreçten geçmektedir. Basın kuruluşlarımızın varlıklarını devam ettirebilmeleri için teknolojideki gelişime ve değişime yakından takip ederek değişine şartlara ayak uydurması zorunlu hale gelmiştir. "

Konuşmaların arından protokol tarafından GGC 50. yılı dolayısıyla daktiloya benzeyen pasta kesildi. Katılımcılar, daha sonra geçmiş yıllara ait gazete, eski fotoğraf, kamera ve bilgisayarın bulunduğu sergiyi gezdi.

Sergi, 10 Ağustos 2019'a kadar ziyarete açık olacak.

Kaynak: AA