Ggc 4. Basın Ödülleri Sahiplerini Buluyor

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti'nin geleneksel olarak düzenlediği 4. Basın ödüllerinde geriye sayım başladı. Yarışmaya bu yıl da yoğun bir başvuru olurken, Jüri Üyeleri de belli oldu. Türkiye'nin 5 ilinden Cemiyet Başkanları, kategorilerindeki en başarılı eserleri belirlemek üzere bu hafta sonu Gaziantep'te olacak.



GGC 4.Basın Ödülleri 13 Ocak Cumartesi akşamı bir otelde düzenlenecek gala gecesiyle sahiplerini bulacak. Yarışmada Haber, Fotoğraf, Köşe Yazısı, Röportaj, Sayfa Düzeni, Televizyon ve Radyo Programı olmak üzere 7 kategoride 1. 2.ve 3.'lerin ödüllendirilecek. Her yıl olduğu gibi bu yılda 1.lere Canon Fotoğraf Makinası, 2.lere HP Dizüstü Bilgisayar, 3.lere ise Samsun J 701 Cep Telefonu ödül olarak verilecek.



Jüri Üyeleri Türkiye'nin farklı illerinden gazeteciler



Yarışmanın Jüri üyeleri de belli oldu. Jüri, Türkiye'nin çeşitli illerindeki basın meslek kuruluşlarının başkanlarından oluştu. Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkan Vekili ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Ali Dim, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir, Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mikail Pelit, Diyarbakır Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veysi İpek ve Kahramanmaraş Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Kemal Sayın Yarışmanın Seçici Kurulunda yer alacak. Jüri üyeleri, Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti'nin davetlisi olarak, kategorilerindeki en başarılı eserleri belirlemek üzere bu hafta sonunda Gaziantep'te bir araya gelerek çalışmalarına başlayacak.



"Başka sürprizlerimiz olacak"



GGC Başkanı İbrahim Ay, Basın ödülleri gecesini göreve geldikleri andan itibaren düzenleyerek geleneksel hale getirmeyi amaçladıklarını ve bunda da başarılı olduklarını belirterek, "Her yıl gerek katılım, gerekse kaynaşma ve dayanışma adına büyük ilerleme kaydediyoruz. Bu gecede yine meslektaşlarımız ve değerli aileleri ile bir arada olacağız. Yarışma heyecanına ortak olacağız. Bunun yanı sıra başka sürprizlerimizde olacak. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da mesleğimizin duayenleri ve üstatlarımız aramızda olacak. Bu isimleri de kısa süre sonra duyuracağız. Yarışmamız tatlı bir rekabete dönüştü. Yarışmamıza eser gönderen tüm meslektaşlarımıza şimdiden başarılar diliyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP