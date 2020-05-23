Ggasp ve cinayet şüphelisi 3 kişi yakalandı
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Ggasp ve cinayet şüphelisi 3 kişi yakalandı

Gaziantep'te Suriye uyruklu genci cüzdanını ve cep telefonunu gasbederek öldürdüğü iddia edilen 3 zanlı gözaltına alındı.

23.05.2020 22:45 | Son Güncelleme: 23.05.2020 22:49

Gaziantep'te Suriye uyruklu genci cüzdanını ve cep telefonunu gasbederek öldürdüğü iddia edilen 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 21 Mayıs'ta Şahinbey ilçesi Tekstilkent Mahallesi'nde Suriye uyruklu Fettah El Hamudi'yi (21) cep telefonu ve cüzdanını gasbettikten sonra bıçakla öldüren zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Bölgedeki yaklaşık 450 güvenlik kamera kaydını titizlikle inceleyen ekipler, şüphelilerin M.Ş, H.İ.E. ve H.A. olduğunu belirledi.

Zanlıların gidebileceği 7 ayrı adres tespit eden polis ekipleri, 3 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin olay günü başka bir kişinin daha cep telefonunu gasbettikleri belirlendi.

Ggasp ve cinayet şüphelisi 3 kişi yakalandı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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