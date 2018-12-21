Gfk: Almanya'da Tüketici Güveni Ocak'ta Mevcut Düzeyini Koruyacak

– Almanya merkezli araştırma şirketi GfK, Almanya tüketici güveninin gelirlerdeki artış beklentisi etkisiyle Ocak ayında, Aralık'taki 10.4 puan düzeyini koruyacağını öngörüyor.

GfK, tüketici güvenindeki tahminin gelirlerdeki artış beklentilerine rağmen satın alma eğilimi ve ekonomik beklentilerinin düşmesine bağlı olarak ortaya koyarken, yıl sonunda genel ekonomik ve kişisel mal varlığı gelişmelerindeki ayrışmaların devam ettiğine dikkat çekti.

Almanya genelinde, ekonomik beklentilerdeki düşüş eğilimi sürerken, hanelerdeki gelir beklentileri de yükselmeye devam ediyor. Beklentilere ek olarak GfK, satın alma eğiliminin de düşüşe geçmesi sebebiyle tüketici güveninin Ocak ayında Aralık'a göre değişmeyeceği tahmininde bulunuyor.

Ekonomik iyimserlik azalmaya devam ediyor

Ekonomik beklentiler Aralık'ta Kasım ayına göre 3.3 puan düşerek 14.1 puana geriledi ve Şubat 2017'deki 9.7 puan düzeyinden bu yana görülen en düşük düzey oldu. Beklenti, geçen yılın aynı ayına göre ise 30 puandan fazla geriledi.

GfK ABD, Çin ve Avrupa Birliği arasındaki ticari gerilimler ve Brexit belirsizliğinin tüketici güvenindeki iyimserliğin gün geçtikçe düşmesine sebep olduğuna dikkat çekerken, Alman vatandaşlarının yüksek gümrük vergilerinin oluşturduğu ticari kısıtlamalar sebebiyle ağırlıklı olarak ihracatta çeşitli riskler oluşturabileceğini ve ihracattaki düşüşün büyümeyi de olumsuz etkileyeceğinde hemfikir olduğunu belirtti.

Uzmanların çoğunluğu küresel ekonomik çalkantı sebebiyle, Almanya Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'sının (GSYH) 2019'da yüzde 1.5 düzeylerinde düşeceğini öngörüyor.

Gelir beklentileri hafif yükseldi

Almanya genelinde gelir beklentileri, düşen ekonomik beklentileri belirlemeye devam ederken, GfK'ye göre, gelir beklentisi Aralık'ta 3.6 puan artarak 53.8 puana yükseldi. Gelir beklentisindeki iyimserliğin iş piyasasının olumlu seyir sebebiyle oluştuğuna dikkat çeken GfK, istihdamın arttığını ve işsizliğin neredeyse 2 milyon düzeylerine gerilediğini belirtti ve istihdamdaki artışın büyümenin önünü açarak, yüksek enflasyona rağmen hem çalışanlar hem de emekliler için gelir artışı anlamına geldiğini vurguladı.

GfK iş piyasasındaki olumlu görünümün 2019'da da devam edeceğini öngörürken, finansal gelişmeleri kapsayan yüksek beklentilerin de benzer olarak sağlam temellerini koruyacağını belirtti.

Satın alma eğilimindeki düşüş sürüyor

Ekim ve Kasım aylarındaki artışın ardından satın alma eğilimi Aralık'ta 4.4 puan düşerek 53.1 puana geriledi.

GfK, satın alma eğilimindeki düşüşe rağmen tüketimin oldukça yüksek olduğuna dikkat çekerken, yüksek istihdam düzeyleri ve gelirlerdeki artışın, Alman vatandaşlarının harcama eğilimini arttırdığını belirtti.

Tüketici güveni yeni yıla istikrarlı başlıyor

Gelir beklentileri ve satın alma eğilimine ilişkin gelişmelerdeki farklılıklar sebebiyle GfK, tüketici güveninin 2019'da değişmeyeceğini, tüketici harcamalarının ise yeni yılda yüzde 1.5 düzeylerinde artacağını öngörüyor. - İstanbul

Kaynak: DHA