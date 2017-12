Gezmeye Gittiği Arkadaşını Silahla Vurarak Ağır Yaraladı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde çıkan kavgada bir kişi silahla vurularak yaralandı.



Edinilen bilgiye göre; arkadaş oldukları öğrenilen S.Y ile O.K., gezmek amacıyla ilçeye bağlı Güneyli köyü yakınlarına gitti. Bilinmeyen nedenden dolayı S.Y ve O.K. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonucunda S.Y. belinde bulunan tabancayı çıkartarak O.K.'ye ateş etti. Karın boşluğundan yaralanan O.K., Suşehri Devlet Hastanesinde yapılan ilk tedavisinin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. O.K.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Arkadaşını vuran S.Y., İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından gözaltına alındı. S.Y.'nin işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edileceği belirtildi. - SİVAS