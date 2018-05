Gezintiye Çıktığı At Genç Kızı Üstünden Atıp Yerde Çifteledi

Adana'da gezintiye çıkmak için kiraladığı atın üstünden atarak çiftelediği genç kız ağır yaralandı. Atın 13 yaşındaki sahibi polis tarafından gözaltına alındı.

KİRALADIĞI AT ÜSTÜNDEN ATIP YERDE ÇİFTELEDİ

HAK-İŞ Konfederasyonu'nun 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlama programı için Kırşehir'den kente gelen özel güvenlik görevlisi Gizem Köseömür, kutlama etkinliğinden sonra 2 kardeşi ve arkadaşlarıyla birlikte kent turuna çıktı. Seyhan Nehri kıyısındaki bir AVM çevresinde at gezintisi yapıldığını gören Köseömür, 13 yaşındaki Mehmet E.'nin atını 5 liraya kiraladı. Ata binen Köseömür bir süre gezdikten sonra at hırçınlaşarak genç kızı üzerinden attı. Yere düşen genç kız, atın çiftelerinin de hedefi olarak ağır yaralandı.

YAKINLARI GÖZYAŞLARIYLA KIZI KENDİNE GETİRMEYE ÇALIŞTI

Genç kızın kardeşleri durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesini bekleyen gençler bu sırada gözyaşları içerisinde Köseömür'ün yüzüne su dökerek kendisine getirmeye çalıştı. Genç kız ambulansla hastaneye kaldırılırken, atı kiraya veren Mehmet E. de polis tarafından gözaltına alındı. Polis tarafından el koyulan at ise Asayiş Şube Müdürlüğü bahçesine bağlandı.

ATI KİRAYA VEREN ÇOCUK GÖZALTINA ALINDI

Atı kiraya veren Mehmet E.'nin, "Ekmek davası için bu işi yapıyorum. Okul sonu at bindiriyorum 5 lira alıyorum" dediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan Genç kadının gezinti amaçlı bindiği sırada üzerinden düşüp yaralandığı at, polisler tarafından karakola götürüldü. Atı kiraya veren Mehmet. E. (13) ise karakol polisleri tarafından Çocuk Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. Karakolda bir süre bekletilen at, daha sonra Mehmet. E.'nin ailesi tarafından tutanak tutularak alındı.