Genç Kızın Gezmek İstediği At, Üstünden Atıp Çifteledi
Adana'da yaşanan olayda gezmek için kiraladığı atın üstünden düşen genç kız ağır yaralandı. Atın çiftelediği kız ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Adana'da gezintiye çıkmak için kiraladığı atın üstünden atarak çiftelediği genç kız ağır yaralandı. Atın 13 yaşındaki sahibi polis tarafından gözaltına alındı.
GEZMEK İÇİN ATA BİNDİ
Edinilen bilgiye göre, HAK-İŞ Konfederasyonu'nun 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlama programı için Kırşehir'den kente gelen özel güvenlik görevlisi Gizem Köseömür, kutlama etkinliğinden sonra 2 kardeşi ve arkadaşlarıyla birlikte kent turuna çıktı.
İddiaya göre, Seyhan Nehri kıyısındaki bir AVM çevresinde at gezintisi yapıldığını gören Köseömür, 13 yaşındaki Mehmet E.'nin atını 5 liraya kiraladı.
Ata binen Köseömür bir süre gezdikten sonra at hırçınlaşarak genç kızı üzerinden attı. Yere düşen genç kız, atın çiftelerinin de hedefi olarak ağır yaralandı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Genç kızın kardeşleri durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesini bekleyen gençler bu sırada gözyaşları içerisinde Köseömür'ün yüzüne su dökerek kendisine getirmeye çalıştı.
Genç kız ambulansla hastaneye kaldırılırken, atı kiraya veren Mehmet E. de polis tarafından gözaltına alındı. Polis tarafından el koyulan at ise Asayiş Şube Müdürlüğü bahçesine bağlandı.
5 LİRAYA AT KİRASI
Atı kiraya veren Mehmet E.'nin, "Ekmek davası için bu işi yapıyorum. Okul sonu at bindiriyorum 5 lira alıyorum" dediği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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pozisyonu kesss :DCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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o bir güzellik allah güzel yaratmış varmı yapacak yok allah acil şfalar versinCevap Yaz Yayından Kaldır
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vay guzel yatmis 10 nummara bes yildiz kankieCevap Yaz 10 Yayından Kaldır
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HANIM KARDEŞİME GEÇMİŞ OLSUN UMARIM KISA ZAMANDA SAĞLIĞINA KAVUŞUR düşene sevinme zira zamanın sana ne sakladığını bilemezsin.Cevap Yaz 28 Yayından Kaldır
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At avrat silah ..aga bunların sakası olmuyor inanin bana can yakiyor aman haa dikkat..Cevap Yaz 17 1 Yayından Kaldır