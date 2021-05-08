Gezintiye çıkan pozitif hasta, jandarma ekiplerine yakalandı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde korona virüs testi pozitif olmasına rağmen gezintiye çıkan şahıs,devriye gezen jandarma ekiplerine yakalandı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde korona virüs testi pozitif olmasına rağmen gezintiye çıkan şahıs,

devriye gezen jandarma ekiplerine yakalandı.

Korona virüs testi pozitif çıkan hasta, karantinada canı sıkılınca gezintiye çıktı. Şahıs, Taşköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin devriyesi sırasında yapılan HES kodu sorgulamasında riskli çıktı. Pozitif olduğu ve karantinayı ihlal ettiği belirlenen pozitif hastaya jandarma ekiplerince 3 bin 469 TL idari yaptırım cezası uygulandı. Pozitif hasta, AFAD İl Müdürlüğü ekiplerince Kastamonu'da karantina yurduna yerleştirildi. Ayrıca pozitif olmasına rağmen karantinayı ihlal eden hasta hakkında Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı