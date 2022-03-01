Gezinomi, 2022'de 340 milyon lira ciroya ulaşmayı hedefliyor

Turizm teknoloji firması Gezinomi, İnfo Yatırım liderliğinde 1 ve 2 Mart'ta 14 lira sabit fiyatla halka arz ediliyor.

Gezinomi Genel Müdürü M. Armağan Saraçoğlu, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, pandemi koşullarına rağmen 2020'yi net kar elde ederek kapatan ender firmalardan biri olduklarını, geçen yıl pandeminin etkilerinin zayıfladığını ve sektörün özellikle ikinci yarıda ciddi ivme yakaladığını söyledi.

Saraçoğlu, bu yıl Türkiye'ye 45 milyonun üzerinde turistin gelmesini beklediklerini, 40 milyar dolara yakın döviz girdisi hedeflendiğini aktardı.

Ukrayna-Rusya savaşının dengeleri sarstığını belirten Saraçoğlu, "Gezinomi olarak ağırlıklı olarak yurt içi misafirlere hizmet veriyoruz. Şu ana kadar aldığımız taleplerde bir geri çekilme yok. Hatta yabancı turiste ayrılan kontenjanların iç turizme ayrılması söz konusu. Beklentimiz, bu yılın içerisinde öngördüğümüz bütçelerin üzerinde bir performansla yılı tamamlayacağımız şeklinde. Bu sebeplerden ötürü savaş sebebiyle bütçelerimizde ve saha operasyonlarımızda herhangi bir revize yapmadık." şeklinde konuştu.

"Borsaya yeni bir soluk getiriyoruz"

Armağan Saraçoğlu, 2022 yılında 340 milyon liraya yakın bir ciro beklentileri olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Gezinomi ile bir turizm teknoloji firması olarak değer yaratıyoruz. İstiyoruz ki yatırımcılar da bu değere ortak olsun. Bu yüzden halka arz sürecine girdik. Borsaya yeni bir soluk getiriyoruz. Halka arzdan elde edeceğimiz geliri tamamen şirketimizin büyümesi için kullanılacağız. Yüzde 25'i teknolojik altyapının güçlendirilmesi, yüzde 25'i şirket satın almaları için kullanılacak. Kalan yüzde 50'lik kısmı işletme sermayesi için kullanılacak. İşletme sermayesi de genel yönetim gideri ve personel giderinin karşılanmasında değil, ürün sepetinin zenginleştirilmesinde kullanılacak. Halka arz ile şirketin öz sermayesi çok hızlı güçlenecek."

Halka arz büyüklüğünün 140 milyon TL olması bekleniyor

Verilen bilgiye göre, Gezinomi halka arz büyüklüğünün 140 milyon TL olması bekleniyor. Şirketin 10 milyon TL değerindeki payı, hisse başına 14 TL sabit fiyat ile halka arz edilecek. Halka arz sonrası şirketin halka açıklık oranı yüzde 40 olacak. Şirketin 15 milyon TL olan sermayesi, halka arz sonrası 25 milyon TL'ye yükselecek.

Gezinomi, 275 bin kayıtlı kullanıcı ve yıllık 3,3 milyon ziyaretçisiyle misafirlerine, dünyanın farklı yerlerindeki 120'den fazla lokasyonda 100 binden fazla konaklama opsiyonu sunuyor.

Misafirlerini, farklı seyahat ihtiyaçlarına en kolay, en hızlı ve en uygun fiyatlarla ulaştırmayı amaçlayan Gezinomi, kendi yazılım mühendisleri tarafından geliştirilen ve global dağıtım sistemine entegre olarak çalışan altyapısıyla müşterilerine seyahat acenteleri ve online rezervasyon kanalıyla uçak bileti, konaklama, araç kiralama gibi tatil ve seyahate ilişkin tüm ürün ve hizmet ihtiyaçlarının satın alınabilmesi için erişim sağlayan bir rezervasyon sistemi sunuyor.

Sektörün en büyük yazılım ekibine sahip şirketlerinden biri olan Gezinomi, turizm firmaları arasında yazılım altyapısı tümüyle kendi ekibi tarafından geliştirilmiş acente ve diğer tüm servis sağlayıcıları tarafından kullanılan yazılım altyapısı bulunan firma olma özelliğiyle de öne çıkıyor.