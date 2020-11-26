Gezide ilgisini çeken safranı Edirne'de ekip, hasat etti
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Gezide ilgisini çeken safranı Edirne'de ekip, hasat etti

26.11.2020 08:38 | Son Güncelleme: 26.11.2020 08:42
Gezide ilgisini çeken safranı Edirne'de ekip, hasat etti

KARABÜK'ün gezmeye gittiği Safranbolu ilçesinde gördüğü safran bitkisinin soğanını, Edirne'de denemek için eken Hasan Artan, ilk hasadını yaptı.

KARABÜK'ün gezmeye gittiği Safranbolu ilçesinde gördüğü safran bitkisinin soğanını, Edirne'de denemek için eken Hasan Artan, ilk hasadını yaptı. Bu yıl safran ekiminden 200 gram hasat beklediklerini söyleyen Artan, "Yaklaşık 500 metrelik alana ektiğimiz safranlardan bu yıl 300 gram bekliyordum ancak yıl kurak geçtiği için 200 gram hasat bekliyoruz. Önümüzdeki yıl ekimi artırıp yarım ya da 1 kilo safran üretmeyi hedefliyorum. Bu yıl üretimden 10 bin TL kazanç bekliyorum" dedi.

Edirne'de yaşayan emekli Hasan Artan, eşi Sevim Artan ile birlikte iki yıl önce gezmeye gittiği Karabük'ün Safranbolu ilçesinde daha önceden araştırdığı safran bitkisini gördü. Safran bitkisini inceleyen Artan, Edirne'de bitkiyi yetiştirmek için 5 kilo safran soğanı aldı. Özelikle kozmetik, gıda ve ilaç sanayinde kullanılıp, kilosu 30-50 bin TL arasında satılan bitkiyi Artan, Edirne'de arkadaşına ait bağ evinin bahçesine eşi Sevim Artan ile birlikte ekti. Edirne'nin iklim şartlarına uyup toprakta boy verip çiçek açan safran bu yıl hasada hazır hale geldi. Artan çifti, çiçek açan safranlarını bu yıl hasat etme mutluluğunu yaşadı.

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Safranbolu'da gördüğü safranın soğanını satın alarak Edirne'de ekimini yapan Hasan Artan, "Safranbolu'ya gezi amaçlı gittim. Oradan denemek amacıyla 5 kilo, safran soğanı satın aldım. Denemek istedim, Edirne'de iklimine toprağına uyuyor mu diye. ve yaklaşık 500 metrelik bahçeye bu soğanları ektim. Böyle başladım ve şu an devam ediyoruz. Hobi olarak başladım, Safranbolu'dan daha güzel neticeler aldım. Safranbolu'dan safran soğanı satın aldığım kişiye benim soğanları götürdüm ve o çok beğendi. Safran, Marmara Bölgesi'nde rahatlıkla oluyor. Türkiye'nin diğer bölgelerinde de üretimi yapabileceğini söyleyebilirim. Kilosu 30-50 bin TL arasında satılıyor. Çok kazançlı bir bitki" dedi.

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Edirne'de safran ekiminin ilk kendisinin yaptığını söyleyen Artan, "Ben Edirne'de bu bitkinin daha fazla ekilmesini istiyorum. Ekimi çok kolay olan bu bitki, soğan olarak ekildikten sonra 1 ay sadece bakımı var. Bir ya da iki gün ekimi sürüyor. Bunu herkes ekebilir, çiftçi işi değil. Bu mevsimde hasat edip satışını yapıyoruz. Hobi olarak başladım şu an üretici oldum. Edirne'de safran eken tek kişiyim. Benden başka yok, inşallah benden sonra daha çok artacak" dedi.

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Bu yıl safran ekiminden 200 gram hasat beklediklerini söyleyen Hasan Artan, "Yaklaşık 500 metrelik alana ektiğimiz safranlardan bu yıl 300 gram bekliyordum ancak yıl kurak geçtiği için 200 gram hasat bekliyoruz. Önümüzdeki yıl ekimi artırıp yarım ya da 1 kilo safran üretmeyi hedefliyorum. Bu yıl üretimden 10 bin TL kazanç bekliyorum. Safran altından daha değerli bir bitki olduğunu söylüyorlar" diye konuştu.

Sevim Artan ise, "Safran nazik bir bitki olduğu için daha hassas ilgi istiyor. Gelişimini takip etmek, sulayıp büyümesini takip etmek gerekiyor. Edirne'de ektiğimiz yerde bir kısmını fazla sulayıp diğer kısmı daha az suluyoruz, deneme amacıyla. Ama yetişimi kolay hasattı zevkli, kazancı yüksek. Herkese safran üretmeyi öneriyorum" dedi.

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Gezide ilgisini çeken safranı Edirne'de ekip, hasat etti
Gezide ilgisini çeken safranı Edirne'de ekip, hasat etti
Gezide ilgisini çeken safranı Edirne'de ekip, hasat etti
Gezide ilgisini çeken safranı Edirne'de ekip, hasat etti
Gezide ilgisini çeken safranı Edirne'de ekip, hasat etti
Gezide ilgisini çeken safranı Edirne'de ekip, hasat etti
Gezide ilgisini çeken safranı Edirne'de ekip, hasat etti
Gezide ilgisini çeken safranı Edirne'de ekip, hasat etti
Gezide ilgisini çeken safranı Edirne'de ekip, hasat etti
Gezide ilgisini çeken safranı Edirne'de ekip, hasat etti
Gezide ilgisini çeken safranı Edirne'de ekip, hasat etti
Gezide ilgisini çeken safranı Edirne'de ekip, hasat etti
Gezide ilgisini çeken safranı Edirne'de ekip, hasat etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Can ZERAY

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