Gezici tırlarla 23 Nisan bayram coşkusu balkonlardan ve pencerelerden yaşandı
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Gezici tırlarla 23 Nisan bayram coşkusu balkonlardan ve pencerelerden yaşandı

Gezici tırlarla 23 Nisan bayram coşkusu balkonlardan ve pencerelerden yaşandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda bando takımı ve gezici tırlar ile dolaşan Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan çocukların bayramını kutladı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda bando takımı ve gezici tırlar ile dolaşan Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan çocukların bayramını kutladı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda bando takımı ve gezici tırlar Merkezefendi'nin cadde ve sokaklarını gezerek bayram coşkusunu balkonlara, pencerelere taşıdı. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, CHP İl Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ve beraberindekiler ile birlikte bayram için özel olarak bayraklarla donatılan ve maskotların, palyaçoların bulunduğu gezici tırla evlerinde olan hemşehrilerini selamlayarak bayramlarını kutladı. Başkan Doğan ve protokol üyeleri daha sonra bando takımı ile birlikte şarkılar eşliğinde mahalleleri dolaşarak Merkezefendililere bayram coşkusu yaşattı.

"Bayramın coşkusunu Merkezefendi'de hep birlikte yaşadık"

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan; "Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının, milli iradenin kabulünün 101. Yılı mutlu ve kutlu olsun. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu çocuklarımızla birlikte mahallelerimizde kutladık. Bazı mahallelerimize bando ekiplerimiz bazı mahallelerimize gezici tırlarımız girdi. Hemşehrilerimize şarkılar eşliğinde bayram coşkusu yaşattık. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını bir kez daha saygıyla ve rahmetle anıyorum. Bu bayramın coşkusunu Merkezefendi'de hep birlikte yaşadık, yaşamaya da her zaman devam edeceğiz" diye konuştu. - DENİZLİ

Gezici tırlarla 23 Nisan bayram coşkusu balkonlardan ve pencerelerden yaşandı
Gezici tırlarla 23 Nisan bayram coşkusu balkonlardan ve pencerelerden yaşandı
Gezici tırlarla 23 Nisan bayram coşkusu balkonlardan ve pencerelerden yaşandı
Gezici tırlarla 23 Nisan bayram coşkusu balkonlardan ve pencerelerden yaşandı
Gezici tırlarla 23 Nisan bayram coşkusu balkonlardan ve pencerelerden yaşandı
Gezici tırlarla 23 Nisan bayram coşkusu balkonlardan ve pencerelerden yaşandı
Gezici tırlarla 23 Nisan bayram coşkusu balkonlardan ve pencerelerden yaşandı
Gezici tırlarla 23 Nisan bayram coşkusu balkonlardan ve pencerelerden yaşandı
Gezici tırlarla 23 Nisan bayram coşkusu balkonlardan ve pencerelerden yaşandı
Gezici tırlarla 23 Nisan bayram coşkusu balkonlardan ve pencerelerden yaşandı
Gezici tırlarla 23 Nisan bayram coşkusu balkonlardan ve pencerelerden yaşandı
Gezici tırlarla 23 Nisan bayram coşkusu balkonlardan ve pencerelerden yaşandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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