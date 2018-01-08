Samsun'da okul bahçesinde park halinde bulunan gezici sinema kamyonundan televizyon çalındı.

Olay, İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Gazi Ethem Paşa Bulvarı 50. Yıl Ortaokulu bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Torun'a ait 55 AAB 25 plakalı gezici sinema kamyonu, öğrencilere 10D sinema gösterimi yapmak için yaklaşık 5 gündür 50. Yıl Ortaokulu bahçesinde park halindeydi. İddiaya göre, hafta sonu kimliği belirsiz kişi ve ya kişiler tarafından kamyonun kapıları açılarak içeride bulunan televizyon çalındı. Hırsızların, sinema biletlerini de çaldıkları belirlendi. Şüphelilerin kamyona girmeden önce okul kameralarının yönünü çevirdikleri belirlendi.

Olayla ilgili çalışmalarını sürdüren polis, soygunu gerçekleştirdikten sonra kayıplara karışan şüphelileri yakalamak için harekete geçti. - SAMSUN