Gezici kütüphane miniklerle buluştu
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Gezici kütüphane miniklerle buluştu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Gezici kütüphane miniklerle buluştu

Kahramanmaraş'ta miniklerle masal saati ve kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş'ta miniklerle masal saati ve kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren "Gezici Kütüphane" yeniden öğrencilerle bir araya geldi. Pandemi kısıtlılıkları ve hava şartları nedeniyle ara verilen Gezici Kütüphane, son olarak Onikişubat ilçesinde bulunan Atom Karınca Anaokulu öğrencilerine ziyaret gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler Şube Müdürü Ayşe Sofioğlu, "2017 yılından bu güne kadar Gezici Kütüphane uygulamamızla yüzlerce okulumuzda öğrencilerimizle buluşma imkanı bulduk. Özellikle kırsal kesimde kitaba ulaşma konusunda zorluk çeken öğrencilerimizle buluşarak onların da kitaplara ulaşmasına gayret ediyoruz. Pandemi kısıtlılıkları ve hava muhalefeti nedeniyle bir süredir ara verdiğimiz Gezici Kütüphane, Yeniden Kontrollü Normalleşme süreciyle birlikte hizmet vermeye başladı. Pandemi süreci ve tedbirlerine uygun olarak inşallah öğrencilerimizle buluşmayı sürdüreceğiz"dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Gezici kütüphane miniklerle buluştu
Gezici kütüphane miniklerle buluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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