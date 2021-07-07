Gezici Kütüphane Başiskele Sahili'nde
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Gezici Kütüphane Başiskele Sahili'nde

Gezici Kütüphane Başiskele Sahili'nde
Bültenler - Haberler | Güncel

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Kocaeli Kültür ve Turizm Müdürlüğü İl Halk Kütüphanesine tahsis edilen Gezici Kütüphane, yaz tatilinde kitapseverlerle buluşmaya başladı.

Kocaeli İl Halk Kütüphanesi bünyesinde faaliyet gösteren Gezici Kütüphane, 1 Temmuz'da yeni normalleşme sürecinin başlamasıyla harekete geçerek yaz tatilinde faaliyetine kaldığı yerden devam ediyor. Özellikle sıcak yaz akşamlarında büyük ilgi gören Başiskele Sahili'ne konuşlanan Gezici Kütüphane, pazartesi ve salı günleri olmak üzere haftada iki günü saat 17.00 ile 23.00 arası kitap dostlarını ağırlayacak.

BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR

Pandemi süreci kapsamında; Temizlik, Maske ve Mesafe(TMM) kurallarına uyarak yaz tatili boyunca faaliyetini sürdürecek olan Gezici Kütüphanede bilindiği gibi yaklaşık 2000 kitap bulunuyor. Ayrıca otobüsün içinde eğitici ve öğretici amaçlı kullanılmak üzere LCD televizyon, DVD oynatıcı, internet bağlantısı bulunan dizüstü bilgisayarlar, yazıcılar, okurlar için tasarlanmış özel oturma grubu da yer alıyor. Büyük ilgi gören Gezici Kütüphane daha şimdiden 7'den 70'e herkesin ilgi odağı haline geldi.

Kaynak: Bültenler

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