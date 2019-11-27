27.11.2019 16:44 | Son Güncelleme: 27.11.2019 16:44

Ankara'yı dolaşan Gezici Kütüphane aracı Yenimahalle'ye geldi.

Okuma alışkanlığını teşvik etmek amacıyla hayata geçirilen Gezici Kütüphane'nin, Yenimahalle'deki ilk durağı Batıkent Meydanı oldu.

Bünyesinde 3 bin 500'den fazla kitap ve dört adet bilgisayar barındıran gezici kütüphanenin önünde vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Yenimahalle'de gezici kütüphaneye ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduğunu söyleyen İlçe Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Kitaplar insanların yolunu aydınlatır. Gelişen teknoloji ile çocuklar, yetişkinler başını bilgisayardan, televizyondan zor kaldırıyor. Son dönemlerde çocuklarımız ne yazık ki, kitap okumak yerine bilgisayar başında oyun oynayarak vakit geçiriyor ve kitapların o koku ve dokusundan mahrum yetişiyorlar. İşte burada kitabın önemi daha iyi anlaşılıyor. Bizler yerel yöneticiler olarak insanların, özellikle yeni neslin bu tarz projelerle kitaba duyarlılığını artırmalıyız." dedi.

Vatandaşlar, 19 farklı noktada 10 Aralık'a kadar devam edecek olan Gezici Kütüphane ve Ebru Sanatı etkinliği hakkında yer, saat ve tarih bilgilerine Yenimahalle Belediyesi Kültür Müdürlüğü'nün 0312 526 65 24 numaralı telefonundan ulaşabilecek.

Kaynak: AA