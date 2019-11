Gezici Festival, 25. yılında!

25.11.2019 09:11 | Son Güncelleme: 25.11.2019 09:11

Yılın önemli yerli yapımlarını ve kısa filmlerini beyazperdede izleme imkânı sunan Festival, küçük izleyicilerini de sinema tarihinin en değerli canlandırma sanatçılarına ait zamansız eserlerden oluşan bir çocuk filmleri seçkisiyle buluşturacak.

TÜRKİYE 2019

25. Gezici Festival'inTürkiye Sineması bölümünde bu yıl yine festivallerde öne çıkan, ödül kazanan, tartışılan yeni yerli filmler seyirciyle buluşacak. Yerli sinemadaki son gelişmeleri yakından takip etme olanağı sunan bu bölümdeki filmler, festivale konuk olacak film ekipleriyle yapılacak söyleşiler eşliğinde gösterilecek.

Video ve performans alanındaki çalışmalarıyla tanınan güncel sanatçı Köken Ergun'un, dünya galasını Rotterdam Film Festivali'nde yapan ve İstanbul Film Festivali'nin belgesel yarışmasında yer alan filmi Şehitler, Çanakkale Savaşı'nın tarihsel mirası etrafında gelişen şehitlik ve kahramanlık kavramlarına farklı bir bakış açısı sunuyor. Filmin gösterimi yönetmen Köken Ergun, görüntü yönetmeni Batu Tezyüksel ve yapımcı Asena Hayal'in katılımıyla gerçekleştirilecek.

Burak Çevik'in, ilk uzun metrajlı filmi Tuzdan Kaide'nin ardından Berlin Film Festivali'nin Forum bölümünde yer alan ikinci filmi Aidiyet, gerçek bir cinayetle ilgili mahkeme kayıtlarıyla kişisel tanıklıklara dayanarak çekilmiş bir suç hikâyesi. Sinemanın farklı türleri arasında geçişler sunan film, aynı zamanda bir aşk hikâyesi ve bir yol filmi olarak tanımlanabilir. Gösterim, yönetmen Burak Çevik'in katılımıyla gerçekleştirilecek.

Emin Alper'in üçüncü filmi Kız Kardeşler, ulusal ve uluslararası festivallerdeki başarısıyla bu yılın en öne çıkan yapımlarından biri. Dünya galasını Berlin Film Festivali'nin ana yarışma bölümünde yapan, İstanbul Film Festivali'nde En İyi Film, Yönetmen, Kadın Oyuncu, Müzik ve FIPRESCI ödüllerini, Saraybosna Film Festivali'nde En İyi Yönetmen ödülünü kazanan film, annelerini kaybettikten sonra besleme olarak farklı ailelere verilen üç kız kardeşin hikâyesi.

Dünya galasını yaptığı Tribeca Film Festivali'nde senaryosu ve başrol oyuncularından Ali Atay'ın performansı ile ödüllere layık görülen, Adana Film Festivali'nde En iyi Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Görüntü Yönetmeni ödüllerini alan, Cenk Ertürk'ün ilk uzun metrajlı filmi Nuh Tepesi, bir yandan orta yaşın getirdiği krizlerle boğuşurken bir yandan da kendi diktiğini iddia ettiği Nuh Ağacı'nın altına gömülmek isteyen babasının son isteğini gerçekleştirmeye çalışan bir adamın hikâyesini anlatıyor. Filmin gösterimi, yönetmen Cenk Ertürk ve yapımcı Alp Ertürk'ün katılımıyla gerçekleştirilecek.

İlk filmi Babamın Kanatları ile ulusal ve uluslararası festivallerde başarı gösteren Kıvanç Sezer'in ikinci filmi Küçük Şeyler, dünya galasını Karlovy Vary Film Festivali'nde yaptıktan sonra, Adana ve Antalya gibi ulusal festivallerde ödüller ve övgülerle karşılandı.Yönetmen bu kez, ilk filminde hikâyesini anlattığı işçiler tarafından inşa edilmiş sitelerden birinde yaşayan orta sınıf bir çiftin ilişkisine odaklanıyor. Gösterim, yönetmen Kıvanç Sezer ve başrol oyuncuları Alican Yücesoy ile Başak Özcan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek.

Antalya Film Festivali tarihinde bir rekora imza atarak En İyi Film dahil 10 ödülün sahibi olan Bozkır, daha önce reklam sektöründe ve sinemada görüntü ve post-prodüksiyon alanlarında çalışan Ali Özel'in ilk filmi. Antalya Film Festivali'nin Ulusal Yarışma Jüri Başkanı Zeki Demirkubuz'un ödül töreninde yaptığı konuşmada 'Yaşamın doğasını, geçmişi, geride bıraktıklarımızı, ölümü hatırlatan, bir parça olsun kendimize gelmemizi sağlayan, zamanın ruhunu hissettiren, hakikatin izini süren aşkın bir film' diye tanımladığı 'Bozkır', baraj çalışması nedeniyle kısa bir süre sonra sular altında kalacak bir köyde yaşadıkları için evleriyle beraber annelerinin bahçedeki mezarını da veda etmek durumunda kalan bir ailenin hikâyesini perdeye yansıtıyor. Gösterim, yönetmen Ali Özel ile filmin oyuncuları Mücahit Koçak, Hakan Emre Ünal, Ozan Dağara ve Elif Aydın'ın katılımıyla gerçekleştirilecek.

Kısa filmler ve belgeseller çeken, yardımcı yönetmen ve yürütücü yapımcı olarak birçok sinema filminde görev alan Özkan Yılmaz'ın ilk uzun metrajlı sinema filmi Soluk, Türkiye galasını Antalya Film Festivali'nin Ulusal Yarışma bölümünde yaptı. Başrolünde Uğur Polat'ın rol aldığı, Antalya'da Aslı İnandık'a En İyi yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü kazandıran film, yaşama tutunma arzusunun bir araya getirdiği birbirinden çok farklı üç karakter etrafında gelişen bir hikâye anlatıyor. Filmin gösterimi yönetmen Özkan Yılmaz, yapımcı ve senaryo yazarı Benan Yılmaz, oyuncular Uğur Polat ve Emrullah Çakay'ın katılımıyla gerçekleştirilecek.

KISA İYİDİR

Kısa filme hak ettiği ilgiyi göstermeye önem veren Gezici Festival, bu yıl yine son dönemin en dikkate değer kısa filmlerinden oluşan bir seçki sunuyor.

İki bölüm halinde gösterilecek kısa film seçkisinde, Bogdan Muresanu'nun dünyanın en önemli kısa film festivallerinden Clermont-Ferrand Uluslararası Kısa Film Festivali'nde büyük ödülü kazanan filmi Noel Hediyesi (Cadoul de Craciun), Bobbie Peers'in Moskova Film Festivali'nde ödül kazanan filmi Bayrağı Dikmek (To Plant A Flag), Quentin Baillieux'nun Clermont-Ferrand'ın bu yılki yarışma seçkisinde yer alan canlandırma filmi Le Mans 1955, Yves Piat'nın yine Clermont-Ferrand'da izleyici ödülünü alan ve başka festivallerde de ödüller kazanan filmi Nefta Football Club, Burcu Aykar'ın Akbank Kısa Film Festivali ve Antalya Film Festivali'nde En İyi Film seçilen filmi Ablam, Guy Nattiv'in Oscar ödüllü filmi Deri (Skin), Kanadalı canlandırma sanatçısı Valerie Barnhart'ın bu yılın dikkat çeken canlandırma filmleri arasında yer alan filmi Koridordaki Kız (Girl in the Hallway), Konstantinos Antonopoulos'un birçok festivalin seçkisinde yer alan filmi Dünyanın Sonundan Kartpostallar (Postcards from the End of the World), Michael Kranz'ın Kişisel Sınırım (MyBorder's Joyfence), Raphaële Bezin'in Ortak Alan (L'Espace Commun), Anne Huynh'un Dedem Saklanıyor (My Grandpa is Hiding) ve Ceylan Özgün Özçelik'in, kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddete dair üç filmden oluşan Cadı Üçlemesi'nin ilk ayağı olan kısa filmi 13+ yer alıyor. İlk gösterimi Sitges Fantastik Film Festivali'nde yapılan 13 +'nın gösterimine filmin yönetmeni Ceylan Özçelik ve yapımcı Armağan Lale katılacak.

ÇOCUK FİLMLERİ ÇEKYA'DAN

25. Gezici Festival bu yıl küçük izleyicilerini sinema tarihinin en değerli canlandırma sanatçılarına ait zamansız eserlerden oluşan bir çocuk filmleri seçkisiyle buluşturacak.

Bu bölümde Çek canlandırma sinemasının kurucularından, stop-motion tekniğiyle çektiği filmleriyle tanınan Hermína Tyrlová'nın İki Yün Yumağı (Dve klubícka), Afacan Yün Yumakları (Rozpustilí bráškové) ve Haylaz Sapan (Prak darebák) adlı filmleri; Çek canlandırma sanatının bir başka ustası olan Ludvík Kadlecek'in filmi Kapışma (Myší Kociciny) ve kukla canlandırma alanında uzmanlaşan usta sanatçı Jirí Brdecka'nın Yanlış Çizilmiş Tavuk (Spatne Namalovana Slepice) adlı filmleri seyirciyle buluşacak.

BEHİÇ AK AFİŞLERİ SERGİSİ

Gezici Festival, 25. Yılında Festival'e kendine özgü karakterini veren en önemli unsurlardan birisi olan Behiç Ak imzalı festival afişlerinin yer aldığı bir sergi düzenliyor.

Kuruluşundan bu yana Gezici Festival için her sene birbirinden güzel afişler hazırlayan usta karikatürist, yazar Behiç Ak'ın bugüne kadar Festival için hazırladığı tüm afişlerin yer aldığı sergi 2-9 Aralık tarihleri arasında, Çağdaş Sanatlar Merkezi'ndeki Abidin Dino Sergi Salonu'nda izlenebilir.

