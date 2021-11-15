Gezici deprem simülasyon tırı Hasankeyf'te vatandaşları bilgilendirdi

BATMAN - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının tüm Türkiye'yi dolaşarak toplumda deprem bilincini artırmak ve afet farkındalığı kazandırmak amacıyla yola çıkardığı gezici deprem simülasyon tırı Batman'ın Hasankeyf ilçesine geldi.

Afad'ın tüm Türkiye'yi dolaşarak toplumda deprem bilincini artırmak ve afet farkındalığı kazandırmak amacıyla yola çıkardığı gezici deprem simülasyon tırı Hasankeyf'e vatandaşların ziyaretine açıldı. Tırda minik öğrenciler ve vatandaşlar deprem simülasyonu ile depremi birebir yaşadı. Öğrencilere, AFAD görevlileri tarafından deprem anında yapılması gerekenler konusunda bilgiler verildi. Deprem anında neler yapılması gerektiği bilincini kazandırmak için gelen spor antrenörü İrem Samsa, "Hasankeyf Gençlik ve Spor Bakanlığında antrenörüm. Bugün spor etkinliği kapsamında öğrencilerimle birlikte AFAD'ı gerçekleştirmiş olduğu deprem tatbikat etkinliğine katıldık. Genellikle 5. sınıf öğrencileri bugün yaptığımız tatbikatta deprem esnasında yapmamız gerekenleri, kullanmamız gereken araçları, kapatmamız gereken sigortaları öğrencilerimle öğrenmiş olduk. Bundan sonra olası bir durumda öğrencilerim en azından okulda, spor salonunda ya da evde yaşayacağımız herhangi bir deprem esnasında daha dikkatli olabileceğimizi öğrendik. Daha neler yapmamız gerektiğini öğrendik. AFAD'a çok teşekkür ederiz bu etkinliği için" dedi.

Deprem simülasyon tırına binen ve depremin birebir aynısını yaşayan öğrenci Meyra Avşin ise "Depremden önce hazırlıklı olmamız gerekiyor. Kendimizi çok kapatmamız gerekiyor. Hayat üçgenini kullanmamız gerekiyor. İlk defa böyle bir şeye geldim. Çok heyecanlıydı. Deprem anında masa varsa masanın altında çök kapan tutun hareketiyle kendimi kurtaracağım" diye konuştu.