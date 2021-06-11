Gezici Çocuk Tiyatroları Şenliği Başlıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Gezici Çocuk Tiyatroları Şenliği 12 Haziran'da başlıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Gezici Çocuk Tiyatroları Şenliği 12 Haziran'da başlıyor. Şenlik kapsamında Konak, Balçova, Beydağ, Kiraz, Kınık, Torbalı, Kemalpaşa, Karşıyaka, Selçuk, Karaburun, Aliağa, Menemen, Foça'da pek çok eğitici ve öğretici tiyatro oyunları sahnelenecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi çocukları on üç ilçede ücretsiz tiyatro oyunlarıyla buluşturacak. Gezici Çocuk Tiyatroları Şenliği 12 Haziran'dan 25 Haziran'a kadar devam edecek. Her oyun alanında palyaço ve yüz boyama etkinliğe de yapılacak. Konak, Balçova, Beydağ, Kiraz, Kınık, Torbalı, Kemalpaşa, Karşıyaka, Selçuk, Karaburun, Aliağa, Menemen, Foça'yı ziyaret edecek Gezici Sanat Kamyonu'nda "Elmalı Kurabiye", "Mıstık İş Arıyor", "Gülmeyen Kral", "Çekirdek Prens", "Düş Zamanı Masalları" ve "Kamptaki Sürpriz" adlı oyunlar 15. 30 ve 18. 00 saatleri arasında sahnelenecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin çocuklara yönelik yarıyıl kültür-sanat programı şöyle:

GEZİCİ ÇOCUK TİYATROLARI ŞENLİĞİ 2021 PROGRAMI TARİH TİYATRO GRUBU OYUN ADI İLÇE SEANSLAR ADRES 12 HAZİRAN CUMARTESİ ADA CÖSTERİ TOPLULUĞU ELMALI KURABİYE KONAK 15: 30 VE 18: 00 KÜLTÜRPARK AHŞAP SAHNE 12 HAZİRAN CUMARTESİ SICAKKAN ÇOCUK TİYATROSU GÜLMEYEN KRAL BALÇOVA 15: 30 VE 18: 00 İNCİRALTI MEYDAN 14 HAZİRAN PAZARTESİ SILA TOPÇAM DÜŞ ZAMANI MASALLARI BEYDAĞ 15: 30 VE 18: 00 ADAKÜRE-MERKEZ 15 HAZİRAN SALI SILA TOPÇAM DÜŞ ZAMANI MASALLARI KİRAZ 15: 30 VE 18: 00 MERKEZ-KARABURÇ 16 HAZİRAN ÇARŞAMBA MOZART AKADEMİ ÇEKİRDEK PRENS KINIK 15: 30 VE 18: 00 MERKEZ 17 HAZİRAN PERŞEMBE EGE SANAT TİYATROSU MISTIK İŞ ARIYOR TORBALI 15: 30 VE 18: 00 YAZIBAŞI-KARAKUYU 18 HAZİRAN CUMA EGE SANAT TİYATROSU MISTIK İŞ ARIYOR KEMALPAŞA 15: 30 VE 18: 00 AŞAĞI SÜTÇÜLER-AKALAN l9 HAZİRAN CUMARTESİ İSEM İZMİR SANAT TİYATROSU KAMPTAKİ SÜRPRİZ KONAK 15: 30 VE 18: 00 KÜLTÜRPARK AHŞAP SAHNE l9 HAZİRAN CUMARTESİ SICAKKAN ÇOCUK TİYATROSU GÜLMEYEN KRAL KARŞIYAKA 15: 30 VE 18: 00 BOSTANLI SAHİL 21 HAZİRAN PAZARTESİ SICAKKAN ÇOCUK TİYATROSU GÜLMEYEN KRAL SELÇUK 15: 30 VE 18: 00 GÖKÇEALAN-BELEVİ 22 HAZİRAN SALI İSEM İZMİR SANAT TİYATROSU KAMPTAKİ SÜRPRİZ KARABURUN 15: 30 VE 18: 00 MORDOĞAN-KARABURUN 23 HAZİRAN ÇARŞAMBA ADA CÖSTERİ TOPLULUĞU ELMALI KURABİYE ALİAĞA 15: 30 VE 18: 00 HELVACI-ŞEHİT KEMAL MAH. 24 HAZİRAN PERŞEMBE ADA CÖSTERİ TOPLULUĞU ELMALI KURABİYE MENEMEN 15: 30 VE 18: 00 TÜRKELİ-BURUNCUK 25 HAZİRAN CUMA MOZART AKADEMİ ÇEKİRDEK PRENS FOÇA 15: 30 VE 18: 00 BAĞARASI-GERENKÖY

Kaynak: Habermetre