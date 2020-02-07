Gezici Çanakkale Müzesi Düziçi'nde
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Gezici Çanakkale Müzesi Düziçi'nde

Çanakkale destanı ve ruhunu anlatan Gezici Çanakkale Müzesi ilçeye geldi.

07.02.2020 13:10 | Son Güncelleme: 07.02.2020 13:11
Gezici Çanakkale Müzesi Düziçi'nde

destanı ve ruhunu anlatan Gezici Çanakkale Müzesi ilçeye geldi.

Haruniye Ortaokulu'nda 11 Şubat'a kadar gezilebilecek müzede, Çanakkale Savaşları'ndan kalma eserler, mermiler, silahlar, dürbünler ve çeşitli materyallerin yanı sıra dokümanlar da sergileniyor.

Okul Müdiresi Elif Aksay, Çanakkale'ye gidemeyen öğrencilerin bu müzeyle Milli Mücadele yıllarında yaşananları anladığını belirterek, "Gezici Çanakkale Müzesiyle halkımız ve öğrencilerimiz tarihe kısa bir yolculuk yapıyor. Bu müzenin buraya gelmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA
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