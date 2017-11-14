Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, gezici başkanlık ofisi uygulaması kapsamında Şirinevler Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu.



Her gün bir mahalleye makamını taşıyarak Gezici Başkanlık Ofisi uygulamasına devam eden Başkan Vergili, uygulama kapsamında son olarak Şirinevler mahalle sakinleri ile bir araya geldi. Vatandaşların sıkıntı ve taleplerini yerinde dinleyerek, yapılacak çalışmalara yön vermeyi hedefleyen Başkan Vergili'nin bu uygulamasından vatandaşlarda oldukça memnun. Vatandaşları tek tek dinleyerek yaşadıkları sıkıntıları not aldıran Başkan Vergili, vatandaşların taleplerinin yerine getirileceğini ifade etti. - KARABÜK