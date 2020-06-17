Gezi teknesine yunusların eşlik etmesi renkli görüntü oluşturdu
Hatay'ın Samandağ ilçesi açıklarında deniz turu yapan tekneye yunuslar eşlik etti.
17.06.2020 20:27 | Son Güncelleme: 17.06.2020 20:31
Hatay'ın Samandağ ilçesi açıklarında deniz turu yapan tekneye yunuslar eşlik etti.
Akdeniz kıyılarında gezi yapan tekneye Kamışlı koy mevkisinde 5 yunusun eşlik etmesi, renkli görüntüler oluşturdu. Bir süre tekneyle beraber ilerleyen ve daha sonra gözden kaybolan yunuslar, teknedekilerin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülere, yunusların zaman zaman suya dalıp çıkmaları yansıdı.
Kaynak: AA