Gezi teknesindeyken epilepsi nöbeti geçirdi
Muğla'nın Fethiye ilçesinde gezi teknesindeyken epilepsi nöbeti geçiren kişi, hastaneye kaldırıldı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde gezi teknesindeyken epilepsi nöbeti geçiren kişi, hastaneye kaldırıldı.
Canan Ö. (52) Göcek Mahallesi'ndeki Hamam Koyu'nda "Sempatik" isimli özel gezi teknesinde epilepsi nöbeti geçirdi.
Teknede bulunanların yardım istemesi üzerine Göcek Sahil Güvenlik ekipleri, sağlık ekiplerini tekneye ulaştırdı.
İlk müdahalesi teknede yapılan hasta, sahil güvenlik botuyla Göcek İskelesi'nde bekleyen ambulansa götürüldü.
Canan Ö, Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.