Gezi teknesindeyken epilepsi nöbeti geçirdi
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Gezi teknesindeyken epilepsi nöbeti geçirdi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde gezi teknesindeyken epilepsi nöbeti geçiren kişi, hastaneye kaldırıldı.

23.08.2019 11:42
Gezi teknesindeyken epilepsi nöbeti geçirdi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde gezi teknesindeyken epilepsi nöbeti geçiren kişi, hastaneye kaldırıldı.

Canan Ö. (52) Göcek Mahallesi'ndeki Hamam Koyu'nda "Sempatik" isimli özel gezi teknesinde epilepsi nöbeti geçirdi.

Teknede bulunanların yardım istemesi üzerine Göcek Sahil Güvenlik ekipleri, sağlık ekiplerini tekneye ulaştırdı.

İlk müdahalesi teknede yapılan hasta, sahil güvenlik botuyla Göcek İskelesi'nde bekleyen ambulansa götürüldü.

Canan Ö, Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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