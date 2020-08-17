Gezi teknesinde yaralanan turist Sahil Güvenlik ekibince tahliye edildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Gezi teknesinde yaralanan turist Sahil Güvenlik ekibince tahliye edildi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, günlük gezi teknesinde düşerek yaralanan İngiliz turist Sahil Güvenlik ekibince tahliye edildi.

17.08.2020 23:01 | Son Güncelleme: 17.08.2020 23:06

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, günlük gezi teknesinde düşerek yaralanan İngiliz turist Sahil Güvenlik ekibince tahliye edildi.

Göcek Koyu'nda bir turistin gezi teknesinde yaralandığı ihbarını alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekibi, sağlık ekibiyle birlikte belirtilen bölgeye hareket etti.

Kısa sürede koya ulaşan ekipler, düşerek yaralanan İngiliz turisti güvenli şekilde Sahil Güvenlik botuna taşıdı. Kıyıya götürülen yaralı turist, hazır bekleyen ambulansla Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan turistin gezi teknesinden tahliye edildiği anlar, tekne kaptanı Mehmet Yılmaz tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntülerde, kaptanın ekiplerin hızlı ve etkili müdahalesini anlattığı sırada duygusal anlar yaşaması dikkati çekiyor.

Gezi teknesinde yaralanan turist Sahil Güvenlik ekibince tahliye edildi

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Biden'ın skandal sözleri sonrası Trump'tan dikkat çeken Erdoğan sözleri: Birinci sınıf satranç oyuncusu Dünya
Biden'ın skandal sözleri sonrası Trump'tan dikkat çeken Erdoğan sözleri: Birinci sınıf satranç oyuncusu
Ege Denizi'ndeki sarsıntıyı değerlendiren Prof. Dr. Hasan Sözbilir, deprem beklenen 9 ili uyardı Güncel
Ege Denizi'ndeki sarsıntıyı değerlendiren Prof. Dr. Hasan Sözbilir, deprem beklenen 9 ili uyardı
Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın yaş farkı sosyal medyada tiye alındı Magazin
Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın yaş farkı sosyal medyada tiye alındı
Eski Beşiktaşlı Ricardo Quaresma, Altay ile anlaştı Spor
Eski Beşiktaşlı Ricardo Quaresma, Altay ile anlaştı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Conte ile görüştü Güncel
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Conte ile görüştü
Çocukken yakalandığı hastalık yüzünden vücudu pullanan genç adam 'Arap zamkı' sayesinde sağlığına kavuştu 3. Sayfa
Çocukken yakalandığı hastalık yüzünden vücudu pullanan genç adam "Arap zamkı" sayesinde sağlığına kavuştu
Fenerbahçeli Caner Erkin, koluna kızının dövmesini yaptırdı
Fenerbahçeli Caner Erkin, koluna kızının dövmesini yaptırdı
Erzincan'da koronavirüs vaka sayıları arttı acil olmayan ameliyatlar ertelendi
Erzincan'da koronavirüs vaka sayıları arttı acil olmayan ameliyatlar ertelendi
Koronavirüsü atlatanlarda sürekli bağışıklık işaretleri tespit edildi
Koronavirüsü atlatanlarda sürekli bağışıklık işaretleri tespit edildi
Babası ve amcasının katilini 8 yıl sonra öldürdü
Babası ve amcasının katilini 8 yıl sonra öldürdü
İstanbul'da iğrenç olay! Alkol aldıkları evde genç kıza cinsel istismarda bulunan şahıs suçüstü yakalandı
İstanbul'da iğrenç olay! Alkol aldıkları evde genç kıza cinsel istismarda bulunan şahıs suçüstü yakalandı
Sivas'ta yaşayan emekli vatandaş, 100 bin lira vermelerine rağmen satmadığı 1974 model minibüse gözü gibi bakıyor
Sivas'ta yaşayan emekli vatandaş, 100 bin lira vermelerine rağmen satmadığı 1974 model minibüse gözü gibi bakıyor
Dünyanın en zehirli yılanlarından 'koca engerek' Malatya'da görüldü
Dünyanın en zehirli yılanlarından "koca engerek" Malatya'da görüldü
CHP ilçe yöneticisi, boşandığı eşini ve ev sahibini öldürdü
CHP ilçe yöneticisi, boşandığı eşini ve ev sahibini öldürdü
17 Ağustos gecesi kaydedildi, 21 yıl sonra bugün sosyal medyayı salladı! Depremin en dramatik videosu
17 Ağustos gecesi kaydedildi, 21 yıl sonra bugün sosyal medyayı salladı! Depremin en dramatik videosu
Ajax, Barcelona'lı Luiz Suarez'i kadrosuna katmak istiyor
Ajax, Barcelona'lı Luiz Suarez'i kadrosuna katmak istiyor
Koronavirüs sonrası arsa yatırımlarına ilgi artınca fiyatlar yüzde 400 arttı
Koronavirüs sonrası arsa yatırımlarına ilgi artınca fiyatlar yüzde 400 arttı
Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, protestocuların üzerine yürüdü: Erkek olun, ben tek başımayım siz kalabalıksınız
Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, protestocuların üzerine yürüdü: Erkek olun, ben tek başımayım siz kalabalıksınız
Kuzey Kore lideri Kim'in evcil köpeklerin toplatılması talimatı verdiği öne sürüldü
Kuzey Kore lideri Kim'in evcil köpeklerin toplatılması talimatı verdiği öne sürüldü
Ali Koç'un Mame Thiam ile yaptığı görüşmenin fotoğrafları ortaya çıktı
Ali Koç'un Mame Thiam ile yaptığı görüşmenin fotoğrafları ortaya çıktı
Son Dakika: Türkiye'de 17 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 22 can kaybı, 1233 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 17 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 22 can kaybı, 1233 yeni vaka tespit edildi
Eski gelin adayı Hanife Gürdal'ın kız kardeşi Hamide Gürdal, pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu
Eski gelin adayı Hanife Gürdal'ın kız kardeşi Hamide Gürdal, pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu
Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji saat verip uyardı
Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji saat verip uyardı
Eski Manchester United'lı kaleci Howard'ın eşi Segura, transparan pozuyla büyüledi
Eski Manchester United'lı kaleci Howard'ın eşi Segura, transparan pozuyla büyüledi
Bomba iddia: Eğlencenin dozunu kaçıran Şeyma Subaşı'nın evine polis baskını
Bomba iddia: Eğlencenin dozunu kaçıran Şeyma Subaşı'nın evine polis baskını
Omar Elabdellaoui, Türkiye - Yunanistan arasındaki uçuş yasağı nedeniyle özel uçakla İstanbul'a geldi
Omar Elabdellaoui, Türkiye - Yunanistan arasındaki uçuş yasağı nedeniyle özel uçakla İstanbul'a geldi
Tezgahını açan satıcı, gördüğü not karşısında duygularına hakim olamadı
Tezgahını açan satıcı, gördüğü not karşısında duygularına hakim olamadı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le Doğu Akdeniz'i görüştü
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le Doğu Akdeniz'i görüştü
Ünlü oyuncu Ozan Güven, darp iddialarına üç kelimeyle yanıt verdi
Ünlü oyuncu Ozan Güven, darp iddialarına üç kelimeyle yanıt verdi
Survivor yarışmacıları Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı sarmaş dolaş yakalandı
Survivor yarışmacıları Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı sarmaş dolaş yakalandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Joe Biden Yaşar Güler Ziya Selçuk Meral Akşener Aylin Nazlıaka
Magazin Hümeyra Serdar Ortaç Murat Dalkılıç İbrahim Büyükak
Spor Fuat Çapa Malcolm Thomas Emre Belözoğlu Omar Elabdellaoui Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza Bursa Deprem Ağustos
Şu an buradasınız: Gezi teknesinde yaralanan turist Sahil Güvenlik ekibince tahliye edildi - Muğla
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.8.2020 23:13:09. #1.15#
title